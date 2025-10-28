Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года

Отправка военнообязанных, не пребывающих в запасе, к месту службы при этом будет проходить два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также устанавливается, что срок явки по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в едином реестре. Военкоматы получат право выдавать выписки из него. Их могут получить граждане, которые должны встать на воинский учет впервые, те, кто уже состоит, а также те, кто на учет еще не встал, но обязан это сделать.