Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года
Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года
2025-10-28T12:50:00+03:00
2025-10-28T22:18:00+03:00
общество
россия
андрей картаполов
андрей красов
госдума рф
вооруженные силы рф
россия
2025
Новости
ru-RU
Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Госдума приняла закон
о призыве на военную службу в течение календарного года.
Документ предусматривает, что новая норма начнет действовать с 1 января 2026-го.
Отправка военнообязанных, не пребывающих в запасе, к месту службы при этом будет проходить два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Сейчас призыв проходит дважды в год — именно в эти сроки.
Также устанавливается, что срок явки по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в едином реестре. Военкоматы получат право выдавать выписки из него. Их могут получить граждане, которые должны встать на воинский учет впервые, те, кто уже состоит, а также те, кто на учет еще не встал, но обязан это сделать.
Законопроект внесли на рассмотрение 22 июля. Его авторами стали глава и первый зампред думского комитета по обороне Андрей Картаполов и Андрей Красов. Инициативу аргументировали необходимостью систематизации работы военкоматов.