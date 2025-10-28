Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года
12:50 28.10.2025 (обновлено: 22:18 28.10.2025)
Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года
Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года - РИА Новости, 28.10.2025
Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года
Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение календарного года. РИА Новости, 28.10.2025
общество, россия, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года

Госдума приняла закон о призыве на военную службу с 1 января по 31 декабря

Призывники перед отправкой на военную службу
Призывники перед отправкой на военную службу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Призывники перед отправкой на военную службу. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение календарного года.
Документ предусматривает, что новая норма начнет действовать с 1 января 2026-го.
Отправка военнообязанных, не пребывающих в запасе, к месту службы при этом будет проходить два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Сейчас призыв проходит дважды в год — именно в эти сроки.

Призывники переодеваются в военную форму перед отправкой на военную службу - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Генштаб рассказал, как пройдет осенний призыв
22 сентября, 13:00
Также устанавливается, что срок явки по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в едином реестре. Военкоматы получат право выдавать выписки из него. Их могут получить граждане, которые должны встать на воинский учет впервые, те, кто уже состоит, а также те, кто на учет еще не встал, но обязан это сделать.
Законопроект внесли на рассмотрение 22 июля. Его авторами стали глава и первый зампред думского комитета по обороне Андрей Картаполов и Андрей Красов. Инициативу аргументировали необходимостью систематизации работы военкоматов.
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Военный призыв "Осень-2025": что изменилось для новобранцев
1 октября, 08:00
 
ОбществоРоссияАндрей КартаполовАндрей КрасовГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
