Шойгу назвал основные цели террористов в Приволжье - РИА Новости, 28.10.2025
12:09 28.10.2025
Шойгу назвал основные цели террористов в Приволжье
Стратегические предприятия ОПК, объекты энергетики, химической промышленности и транспортные узлы в Приволжском федеральном округе становятся основными целями... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:09:00+03:00
2025-10-28T12:09:00+03:00
безопасность, россия, сергей шойгу, приволжский фо
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Приволжский ФО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Стратегические предприятия ОПК, объекты энергетики, химической промышленности и транспортные узлы в Приволжском федеральном округе становятся основными целями террористических посягательств противника, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Применительно к округу имеется ряд ключевых факторов риска. Во-первых, это промышленный и оборонный потенциал региона, являющегося одним из основных логистических центров нашей страны", - сказал Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.
"Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, транспортные узлы - все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства. Эти объекты становятся первоочередными целями для наших противников", - добавил Шойгу.
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения
18 октября, 20:34
