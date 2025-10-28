https://ria.ru/20251028/privolzhe-2051134703.html
Шойгу назвал основные цели террористов в Приволжье
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Стратегические предприятия ОПК, объекты энергетики, химической промышленности и транспортные узлы в Приволжском федеральном округе становятся основными целями террористических посягательств противника, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Применительно к округу имеется ряд ключевых факторов риска. Во-первых, это промышленный и оборонный потенциал региона, являющегося одним из основных логистических центров нашей страны", - сказал Шойгу
на выездном совещании в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.
"Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, транспортные узлы - все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства. Эти объекты становятся первоочередными целями для наших противников", - добавил Шойгу.