Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Паршину - РИА Новости, 28.10.2025
13:07 28.10.2025 (обновлено: 16:06 28.10.2025)
Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Паршину
Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Паршину - РИА Новости, 28.10.2025
Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Паршину
Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину за получение взятки в 3,75 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия, москва, максим паршин, московский городской суд, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Происшествия, Москва, Максим Паршин, Московский городской суд, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Паршину

Суд утвердил приговор экс-замглавы Минцифры Паршину за взятку в 3,75 млн руб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаксим Паршин во время оглашения приговора
Максим Паршин во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Максим Паршин во время оглашения приговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину за получение взятки в 3,75 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Хамовнический суд Москвы в апреле приговорил Паршина к 9 годам колонии строгого режима, предпринимателя Александра Моносова – к 8,5 годам. Также суд запретил экс-замминистра в течение шести лет после отбывания наказания занимать управленческие должности на госслужбе, а Моносову - в течение пяти лет в коммерческих организациях. Дополнительно суд оштрафовал обоих на 315 миллионов рублей.
"Приговор Хамовнического районного суда города Москвы изменить... Исключить наказание в назначении Моносову на запрет занимать должности распорядительного характера, в остальной части оставить приговор без изменения", - огласила решение судья.
Дело слушалось коллегией из трех судей.
Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в Хамовническом районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Суд конфисковал 3,7 миллиона рублей, полученных экс-замглавы Минцифры
28 апреля, 15:27
Моносов во вторник заявил, что в основу уголовного дела легли показания директора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александра Павлова, который, чтобы избежать увольнения, оговорил его и Паршина. Павлов указывал, что, когда Паршин направлял список кандидатов для получения грантов, в случае неполучения он якобы мог лишиться работы. Адвокат Моносова добавил, что в приговоре судья первой инстанции написала, что его клиент действовал как посредник – значит, и "наказание ему нужно назначать как посреднику".
Паршин просил суд изменить приговор и уменьшить сумму штрафа, поскольку его размер в 4 раза превышает стоимость имущества. Он назвал ее кабальной, а выплату в течение своей жизни невозможной, что она перейдёт для оплаты правнукам.
По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Удмуртии экс-замминистра здравоохранения получила пять лет за взятку
13 октября, 13:38
Сам Моносов настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на браслет Cartier для жены.
Оба фигуранта в суде вину не признали.
В СК РФ добавили, что полученные Паршиным 3,75 миллиона рублей - часть обещанной взятки в 31,5 миллионов рублей. Его и Моносова задержали с поличным сотрудники ФСБ России.
В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа в ходе следствия был наложен арест на автомобиль и денежные средства Паршина на общую сумму более 87 миллионов рублей, а также на объекты недвижимости и денежные средства Моносова на сумму более 516 миллионов рублей.
Задержание - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Экс-мэра Назарово арестовали по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей
8 октября, 13:19
 
ПроисшествияМоскваМаксим ПаршинМосковский городской судМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
