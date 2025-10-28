Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Паршину

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину за получение взятки в 3,75 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хамовнический суд Москвы в апреле приговорил Паршина к 9 годам колонии строгого режима, предпринимателя Александра Моносова – к 8,5 годам. Также суд запретил экс-замминистра в течение шести лет после отбывания наказания занимать управленческие должности на госслужбе, а Моносову - в течение пяти лет в коммерческих организациях. Дополнительно суд оштрафовал обоих на 315 миллионов рублей.

"Приговор Хамовнического районного суда города Москвы изменить... Исключить наказание в назначении Моносову на запрет занимать должности распорядительного характера, в остальной части оставить приговор без изменения", - огласила решение судья.

Дело слушалось коллегией из трех судей.

Моносов во вторник заявил, что в основу уголовного дела легли показания директора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александра Павлова, который, чтобы избежать увольнения, оговорил его и Паршина. Павлов указывал, что, когда Паршин направлял список кандидатов для получения грантов, в случае неполучения он якобы мог лишиться работы. Адвокат Моносова добавил, что в приговоре судья первой инстанции написала, что его клиент действовал как посредник – значит, и "наказание ему нужно назначать как посреднику".

Паршин просил суд изменить приговор и уменьшить сумму штрафа, поскольку его размер в 4 раза превышает стоимость имущества. Он назвал ее кабальной, а выплату в течение своей жизни невозможной, что она перейдёт для оплаты правнукам.

По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.

Сам Моносов настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на браслет Cartier для жены.

Оба фигуранта в суде вину не признали.

В СК РФ добавили, что полученные Паршиным 3,75 миллиона рублей - часть обещанной взятки в 31,5 миллионов рублей. Его и Моносова задержали с поличным сотрудники ФСБ России.