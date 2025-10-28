Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана посетит Вашингтон на следующей неделе - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 28.10.2025 (обновлено: 20:11 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/prezident-2051274598.html
Президент Узбекистана посетит Вашингтон на следующей неделе
Президент Узбекистана посетит Вашингтон на следующей неделе - РИА Новости, 28.10.2025
Президент Узбекистана посетит Вашингтон на следующей неделе
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщил во вторник заместитель... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:53:00+03:00
2025-10-28T20:11:00+03:00
в мире
сша
узбекистан
вашингтон (штат)
шавкат мирзиеев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152073/72/1520737238_0:45:850:523_1920x0_80_0_0_676c3ece4a32b26b6779e1fa09c8fa0a.jpg
https://ria.ru/20251009/uzbekistan-2047363597.html
сша
узбекистан
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152073/72/1520737238_48:0:803:566_1920x0_80_0_0_5d84d983afaef124927fc458296f221a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, узбекистан, вашингтон (штат), шавкат мирзиеев, дональд трамп
В мире, США, Узбекистан, Вашингтон (штат), Шавкат Мирзиеев, Дональд Трамп
Президент Узбекистана посетит Вашингтон на следующей неделе

Мирзиеев встретится с Трампом на следующей неделе в Вашингтоне

© Фото : официальный веб-сайт Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев и Дональд Трамп
Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщил во вторник заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
"Господин министр (иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов), благодарю за чрезвычайно продуктивный и успешный визит в вашу страну, который должен проложить путь для отличной встречи наших президентов на следующей неделе в Вашингтоне. Вы показали нам удивительный пример узбекского гостеприимства!" — написал Ландау в посте в социальной сети X.
Как отмечает американский дипломат, это будет вторая встреча лидеров менее чем за два месяца — предыдущая состоялась в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Президент Узбекистана назвал Россию ключевым стратегическим партнером
9 октября, 18:58
 
В миреСШАУзбекистанВашингтон (штат)Шавкат МирзиеевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала