Президент Узбекистана посетит Вашингтон на следующей неделе
Президент Узбекистана посетит Вашингтон на следующей неделе - РИА Новости, 28.10.2025
Президент Узбекистана посетит Вашингтон на следующей неделе
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщил во вторник заместитель... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:53:00+03:00
2025-10-28T17:53:00+03:00
2025-10-28T20:11:00+03:00
в мире
сша
узбекистан
вашингтон (штат)
шавкат мирзиеев
дональд трамп
сша
узбекистан
вашингтон (штат)
Новости
Президент Узбекистана посетит Вашингтон на следующей неделе
Мирзиеев встретится с Трампом на следующей неделе в Вашингтоне