Региональный этап премии "Бизнес-успех" стартовал на Ямале
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Региональный этап предпринимательской премии "Бизнес-успех" стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе, первый очный модуль акселерационной программы для предпринимателей собрал в Салехарде около 170 представителей бизнеса, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Образовательная программа была посвящена развитию навыков публичных выступлений. В рамках обучения участники отрабатывали техники самопрезентации, изучали инструменты для повышения эффективности выступлений. Занятия провел федеральный эксперт, лектор общества "Знание", предприниматель и профессиональный диктор Рустам Багизов.
В результате первого модуля предприниматели освоили базовые принципы эффективного устного выступления, включая установление контакта с аудиторией, уверенную самопрезентацию проектов, управление голосом и применение невербальной коммуникации.
По данным пресс-службы, впереди запланированы еще три очных этапа для ямальских предпринимателей. Следующее мероприятие пройдет 31 октября в Ноябрьске и будет посвящено теме продаж. Занятия проведет бизнес-тренер Анна Фещенко.
Премия "Бизнес-успех" – федеральный проект. Его реализуют агентство стратегических инициатив, организация "ОПОРА РОССИИ", Общественная палата РФ, Корпорация МСП. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
За последние шесть годы в премии приняли участие более 800 предпринимателей Ямала. Из них 57 стали победителями регионального уровня, а восемь завоевали первые места на федеральном этапе.