Рейтинг@Mail.ru
Региональный этап премии "Бизнес-успех" стартовал на Ямале - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:11 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/premiya-2051135313.html
Региональный этап премии "Бизнес-успех" стартовал на Ямале
Региональный этап премии "Бизнес-успех" стартовал на Ямале - РИА Новости, 28.10.2025
Региональный этап премии "Бизнес-успех" стартовал на Ямале
Региональный этап предпринимательской премии "Бизнес-успех" стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе, первый очный модуль акселерационной программы для... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:11:00+03:00
2025-10-28T12:11:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391902_0:101:1414:897_1920x0_80_0_0_df4ffdfb5e8172594e7a8dba5dd46d5e.jpg
https://ria.ru/20251027/predprinimatel-2050871492.html
https://ria.ru/20251027/podderzhka-2050933461.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391902_76:64:1258:950_1920x0_80_0_0_f9a7d84b475167e42a9395f8dc7213cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Региональный этап премии "Бизнес-успех" стартовал на Ямале

Региональный этап премии "Бизнес-успех" собрал около 170 участников из Ямала

© РИА Новости / Сергей КузнецовДевушка поднимается по лестнице в офисе
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Девушка поднимается по лестнице в офисе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Региональный этап предпринимательской премии "Бизнес-успех" стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе, первый очный модуль акселерационной программы для предпринимателей собрал в Салехарде около 170 представителей бизнеса, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Образовательная программа была посвящена развитию навыков публичных выступлений. В рамках обучения участники отрабатывали техники самопрезентации, изучали инструменты для повышения эффективности выступлений. Занятия провел федеральный эксперт, лектор общества "Знание", предприниматель и профессиональный диктор Рустам Багизов.
Женщина-предприниматель - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Форум женщин-предпринимателей соберет в Иркутске более 500 участниц
27 октября, 12:03
В результате первого модуля предприниматели освоили базовые принципы эффективного устного выступления, включая установление контакта с аудиторией, уверенную самопрезентацию проектов, управление голосом и применение невербальной коммуникации.
По данным пресс-службы, впереди запланированы еще три очных этапа для ямальских предпринимателей. Следующее мероприятие пройдет 31 октября в Ноябрьске и будет посвящено теме продаж. Занятия проведет бизнес-тренер Анна Фещенко.
Премия "Бизнес-успех" – федеральный проект. Его реализуют агентство стратегических инициатив, организация "ОПОРА РОССИИ", Общественная палата РФ, Корпорация МСП. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
За последние шесть годы в премии приняли участие более 800 предпринимателей Ямала. Из них 57 стали победителями регионального уровня, а восемь завоевали первые места на федеральном этапе.
Девушка подписывает документы в кабинете - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Свыше 5 тысяч предпринимателей получили господдержку в Ростовской области
27 октября, 14:00
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала