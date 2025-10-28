Воробьев поздравил судебных приставов Подмосковья с наступающим праздником

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил судебных приставов Подмосковья с наступающим профессиональным праздником, а также вручил отличившимся сотрудникам областные награды, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ежегодно в России 1 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Уважаемый Андрей Александрович (Тагаев, главный судебный пристав Московской области – ред.), наши ветераны, личный состав, сегодня мы все здесь для того, чтобы отдать должное вашей профессии, миссии, поздравить с профессиональным праздником и сказать, что вы делаете сложную, но очень важную и нужную работу", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора, сегодня в Главном управлении ФССП России по Московской области несут службу свыше 2 тысяч сотрудников, в том числе 756 судебных приставов-исполнителей. На каждого из них в 2025 году приходится порядка 8,6 тысячи исполнительных производств. Всего за девять месяцев 2025 года на исполнении в главном управлении их находилось почти 7 миллионов 300 тысяч. С января по сентябрь благодаря работе судебных приставов в казну региона поступило 2 миллиарда 806 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2024 году.
"Сегодня исполнительное производство переходит в цифровой формат - основная масса исполнительных документов, выдаваемых судами, иными уполномоченными органами (полиция, налоговая, пенсионный фонд), приходят к нам в электронном виде. Благодаря электронному документообороту судебный пристав в течение одного-двух дней получает полные сведения об имущественном положении должника. А уведомление самих должников о возбуждении исполнительного производства осуществляется через госуслуги", - сказал главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев, слова которого приводятся в сообщении.
В ходе торжественного мероприятия Воробьев также вручил отличившимся сотрудникам областные награды. Например, начальник отдела – старший судебный пристав Коломенского районного отдела судебных приставов Максим Худенко удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского. За шесть лет под его руководством отдел возбудил более 240 тысяч исполнительных производств.
Воробьев наградил выдающихся жителей Подмосковья
5 октября, 19:25