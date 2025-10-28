Воробьев поздравил судебных приставов Подмосковья с наступающим праздником

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил судебных приставов Подмосковья с наступающим профессиональным праздником, а также вручил отличившимся сотрудникам областные награды, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ежегодно в России 1 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Уважаемый Андрей Александрович (Тагаев, главный судебный пристав Московской области – ред.), наши ветераны, личный состав, сегодня мы все здесь для того, чтобы отдать должное вашей профессии, миссии, поздравить с профессиональным праздником и сказать, что вы делаете сложную, но очень важную и нужную работу", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы губернатора, сегодня в Главном управлении ФССП России по Московской области несут службу свыше 2 тысяч сотрудников, в том числе 756 судебных приставов-исполнителей. На каждого из них в 2025 году приходится порядка 8,6 тысячи исполнительных производств. Всего за девять месяцев 2025 года на исполнении в главном управлении их находилось почти 7 миллионов 300 тысяч. С января по сентябрь благодаря работе судебных приставов в казну региона поступило 2 миллиарда 806 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2024 году.

"Сегодня исполнительное производство переходит в цифровой формат - основная масса исполнительных документов, выдаваемых судами, иными уполномоченными органами (полиция, налоговая, пенсионный фонд), приходят к нам в электронном виде. Благодаря электронному документообороту судебный пристав в течение одного-двух дней получает полные сведения об имущественном положении должника. А уведомление самих должников о возбуждении исполнительного производства осуществляется через госуслуги", - сказал главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев, слова которого приводятся в сообщении.