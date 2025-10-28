В Эр-Рияде открылся чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

ЭР-РИЯД, 28 окт - РИА Новости. Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту открылся в Эр-Рияде.
На главном стадионе Саудовской Аравии началась церемония открытия, на которой присутствуют представители Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. По данным МЧС России, в самом чемпионате принимают участие 170 спортсменов из 14 стран, в том числе российская сборная.
"Ребята наши готовы. Основные соперники - это коллеги из Республики Беларусь, Китая, Узбекистана, Казахстана. По первому дню тяжело судить, но выступления в соревнованиях очень хорошие. Нам надо отработать еще четыре дня", - сказал тренер сборной России Владимир Сидоренко.
В свою очередь президент Ассоциации спортивных психологов Лира Уляева сказала, что российская сборная находится в прекрасной физической и психологической форме.
"Наш пожарно-спастельный спорт самый лучший в мире. Сегодня наши ребята достойно представляют нашу Родину. По предварительным первым забегам наши занимают первое место. Победа будет за нами. Ребята отлично подготовились и физически, и психологически. Они смогут показать свои лучшие результаты", - сказала она.
Накануне церемонии открытия стало известно о победе в командном зачете мужской и женской российских сборных.
С 26 октября по 1 ноября в Саудовской Аравии проходит XX чемпионат мира среди мужчин и XI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В чемпионатах принимают участие спортивные сборные команды из 22 стран мира, в том числе из Австралии, Азербайджана, Бахрейна, Белоруссии, Болгарии, Ирана, Китая, ОАЭ и ряда других стран. Сборную России представляют мужская и женская спортивные сборные команды МЧС РФ, в состав которых вошли сотрудники МЧС: заслуженные мастера спорта России, мастера спорта международного класса и мастера спорта России.
Мужская спортивная сборная команда МЧС России дебютировала на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту в 2002 году в Москве. С 2002 по 2024 год команда семь раз становилась чемпионом мира. Что касается женской сборной, то она дебютировала на соревнованиях в 2014 году в Алматы, с 2014 по 2024 год команда восемь раз становилась чемпионом мира.
