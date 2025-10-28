В Эр-Рияде открылся чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

В свою очередь президент Ассоциации спортивных психологов Лира Уляева сказала, что российская сборная находится в прекрасной физической и психологической форме.

"Наш пожарно-спастельный спорт самый лучший в мире. Сегодня наши ребята достойно представляют нашу Родину. По предварительным первым забегам наши занимают первое место. Победа будет за нами. Ребята отлично подготовились и физически, и психологически. Они смогут показать свои лучшие результаты", - сказала она.