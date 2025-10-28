https://ria.ru/20251028/pozhar-2051255848.html
На юго-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании
На юго-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании - РИА Новости, 28.10.2025
На юго-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании
Открытое горение в административном здании на юго-востоке Москвы ликвидировано на площади 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:07:00+03:00
2025-10-28T17:07:00+03:00
2025-10-28T17:07:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998175774_106:113:1232:746_1920x0_80_0_0_4e5cd8221643ac23eba59bf200fb174e.jpg
https://ria.ru/20251027/spasenie-2050795217.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998175774_216:109:1066:746_1920x0_80_0_0_a158192128121499b18a60376f1e77d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юго-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании
В административном здании на юго-востоке Москвы потушили открытый огонь