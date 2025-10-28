Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании - РИА Новости, 28.10.2025
17:07 28.10.2025
На юго-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании
Открытое горение в административном здании на юго-востоке Москвы ликвидировано на площади 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:07:00+03:00
2025-10-28T17:07:00+03:00
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Открытое горение в административном здании на юго-востоке Москвы ликвидировано на площади 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о локализации возгорания в здании на площади порядка 450 квадратных метров.
"Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании на юго-востоке Москвы", - говорится в сообщении.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Житель Москвы, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа
27 октября, 01:37
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
