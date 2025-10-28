Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

На юго-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Открытое горение в административном здании на юго-востоке Москвы ликвидировано на площади 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о локализации возгорания в здании на площади порядка 450 квадратных метров.