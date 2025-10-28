Рейтинг@Mail.ru
15:32 28.10.2025
Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову
Военный суд на полгода продлил арест бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач. РИА Новости, 28.10.2025
Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову

Павел Попов в суде
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Павел Попов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военный суд на полгода продлил арест бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Суд продлил срок содержания под стражей на полгода", - сказал защитник.
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме провел предварительное слушание по делу.
Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов в зале суда
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября
Павел Попов (генерал)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПроисшествияРоссия
 
 
