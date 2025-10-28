https://ria.ru/20251028/popov-2051220436.html
Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову
Военный суд на полгода продлил арест бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач. РИА Новости, 28.10.2025
Военный суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову на полгода