Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября
Уголовное дело бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова 235-й гарнизонный военный суд начнет рассматривать по существу через две недели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:30:00+03:00
2025-10-28T15:30:00+03:00
2025-10-28T15:34:00+03:00
происшествия
павел попов (генерал)
владимир шестеров
патриот
министерство обороны рф (минобороны рф)
следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Патриот, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
Военный суд рассмотрит по существу дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова 235-й гарнизонный военный суд начнет рассматривать по существу через две недели, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Судебное заседание по назначено на 11 ноября", - сказал адвокат.
Во вторник суд провел предварительное слушание по делу. Заседание прошло в закрытом режиме.
Попов
обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров
и директор парка "Патриот
" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014–2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Как сообщал СК
, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. А в ходе осмотра его жилища военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.