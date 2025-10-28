Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 28.10.2025 (обновлено: 15:34 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/popov-2051220084.html
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября - РИА Новости, 28.10.2025
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября
Уголовное дело бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова 235-й гарнизонный военный суд начнет рассматривать по существу через две недели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:30:00+03:00
2025-10-28T15:34:00+03:00
происшествия
павел попов (генерал)
владимир шестеров
патриот
министерство обороны рф (минобороны рф)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969291302_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_446ceb5c129e47965a30d279a838661f.jpg
https://ria.ru/20250919/delo-2042899686.html
https://ria.ru/20251028/popov-2051220436.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969291302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_979627856f08b94f59fedbe847a6a274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Патриот, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября

Военный суд рассмотрит по существу дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший замминистр обороны РФ Павел Попов в зале суда
Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова 235-й гарнизонный военный суд начнет рассматривать по существу через две недели, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Судебное заседание по назначено на 11 ноября", - сказал адвокат.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов
19 сентября, 09:39
Во вторник суд провел предварительное слушание по делу. Заседание прошло в закрытом режиме.
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014–2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Как сообщал СК, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. А в ходе осмотра его жилища военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову
Вчера, 15:32
 
ПроисшествияПавел Попов (генерал)Владимир ШестеровПатриотМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала