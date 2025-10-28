Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 11 ноября

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова 235-й гарнизонный военный суд начнет рассматривать по существу через две недели, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.

"Судебное заседание по назначено на 11 ноября", - сказал адвокат.

Во вторник суд провел предварительное слушание по делу. Заседание прошло в закрытом режиме.

Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка " Патриот " Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014–2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Как сообщал СК , в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. А в ходе осмотра его жилища военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.