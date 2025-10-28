Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 28 октября

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд проведет предварительное слушание по уголовному делу обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова, сообщила РИА Новости инстанция.

"Предварительное слушание назначено на 28 октября 2025 года в 14.00", - сказали агентству в суде.

Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития МО Владимир Шестеров и директор парка " Патриот " Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, как полагает СК , в 2014–2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Также в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.

В ходе осмотра жилища Попова военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы. Для обеспечения приговора арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.