https://ria.ru/20251028/popov-2051063461.html
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 28 октября
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 28 октября - РИА Новости, 28.10.2025
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 28 октября
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд проведет предварительное слушание по уголовному делу обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T00:35:00+03:00
2025-10-28T00:35:00+03:00
2025-10-28T00:35:00+03:00
происшествия
павел попов (генерал)
владимир шестеров
патриот
министерство обороны рф (минобороны рф)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969291302_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_446ceb5c129e47965a30d279a838661f.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048226266.html
https://ria.ru/20251003/prigovor-2046179448.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969291302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_979627856f08b94f59fedbe847a6a274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Патриот, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова 28 октября
Военный суд проведет слушание по делу экс-замглавы Минобороны Павла Попова
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд проведет предварительное слушание по уголовному делу обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова, сообщила РИА Новости инстанция.
"Предварительное слушание назначено на 28 октября 2025 года в 14.00", - сказали агентству в суде.
Попов
обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития МО Владимир Шестеров
и директор парка "Патриот
" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, как полагает СК
, в 2014–2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Также в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
В ходе осмотра жилища Попова военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы. Для обеспечения приговора арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Ранее Шестеров и Ахмедов были приговорены к длительным срокам лишения свободы.