Полиция рассматривает две версии кражи украшений из Лувра

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Французские правоохранители рассматривают две основные версии того, что случилось с украденными украшениями из Лувра: либо грабители их спрятали в тайнике, либо вывезли за рубеж, сообщает во вторник радиостанция Europe 1.

"Что касается добычи, полиция в настоящее время рассматривает два основных варианта. Первый – тайник, в котором подозреваемые, почувствовав, что их разыскивают, оставили драгоценности. Второй – вывоз сокровищ за границу по указанию заказчика", - передает радио.

По словам представителя профсоюза полицейских CFTC Акселя Ронда, правоохранители продолжают поиски еще двух подозреваемых в участии в ограблении.

Как отмечает радиостанция, задержанные в субботу вечером подозреваемые до сих пор допрашиваются, а сроки их задержания были дважды продлены. Оба продолжают хранить молчание.

В воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье.

В понедельник телеканал BFMTV сообщил, что задержанные "были известны" правоохранительным органам и до ограбления Лувра. По информации газеты Parisien, один из задержанных имеет гражданство Франции и Алжира, а второй подозреваемый является гражданином Франции малийского происхождения.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.