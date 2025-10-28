"Надежда есть". Какая погода будет в ноябре

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Плотные облака, затянувшие московское небо, будто решили вовсе не покидать столицу. Уже несколько дней подряд город живет под серым куполом дождей, а прохожие все чаще спрашивают себя — неужели солнце окончательно ушло на зимние каникулы? Ответ на этот вопрос дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Циклон "Бенджамин" и московская меланхолия

Вечером 27 октября над столицей развернулся циклон "Бенджамин". Сначала он принес с собой лишь моросящий дождь, но вскоре серое небо сомкнулось окончательно, и город утонул в сырости. На улицах зонт к зонту, а асфальт круглосуточно блестит от бесконечных капель.

"Ливней уже не будет, — подчеркнул Роман Вильфанд в беседе с "АиФ". — Ливни — это летний тип осадков, когда атмосфера насыщена теплом и активно работает конвекция. Поздней осенью такого не бывает".

По словам синоптика, над европейской частью России сейчас установилась зона пониженного давления, и именно над Москвой проходит глубокая ложбина циклона. Поэтому москвичам стоит готовиться не к бурным грозам, а к унылым, затяжным дождям — тем самым, осенним, которые словно проверяют на прочность настроение.

Когда выглянет солнце

Дожди, как предупреждает Вильфанд, не уйдут быстро. С вечера понедельника они плавно перешли в ночь, а утром, 28 октября, продолжились уже с новой силой. Облачное небо сохранится и 29 октября, когда столицу вновь зальет нудный обложной дождь. Только в четверг, 30-го числа, ожидается краткое прояснение — солнце робко выглянет из-за туч, будто напоминая, что оно все еще здесь.

Но радоваться преждевременно: уже 31 октября метеорологи прогнозируют новый цикл осадков.

"Пятница снова будет дождливой, — говорит Вильфанд, — зато в субботу, 1 ноября, все изменится. Над Московским регионом начнет усиливаться антициклон, небо очистится, дожди прекратятся".

Температура воздуха в эти дни поднимется до плюс шести градусов, немного выше климатической нормы, что для поздней осени можно считать приятным исключением. Такая погода сохранится примерно до 3 ноября, после чего столицу вновь ждет череда пасмурных дней.

Осень в России: переменчивость как стиль жизни

Пока Москва мокнет под бесконечными тучами, метеорологи уже строят прогнозы на ноябрь. И если верить специалистам, погода в России в этом месяце будет настоящим испытанием — резкие перепады температур, шквальные ветра и дожди в сочетании со снегом.

"Ноябрь 2025 года обещает быть аномальным, — рассказал Вильфанд в интервью " Известиям ". — Атмосферное давление будет нестабильным, а температурные колебания — значительными. В первой половине месяца над европейской частью России установится облачная, влажная погода, но затем страну накроет антициклон, который принесет прояснения и легкое потепление".

Таким образом, первая половина ноября в Москве пройдет под низкими облаками и дождем, а ближе к 15 числу можно будет увидеть долгожданное солнце. Давление повысится на 10-15 миллиметров ртутного столба, ветер утихнет, осадков станет заметно меньше. Температура воздуха при этом останется чуть выше нормы — примерно на 1-1,5 градуса. Ночами возможны слабые заморозки.

Питерская осень

Если в Москве ноябрь еще оставляет шанс на передышку, то Петербургу придется сложнее. Северная столица встретит месяц традиционно под проливным дождем. Вероятность осадков, по словам Вильфанда, составит около 80 процентов. Давление останется в пределах нормы, но циклоническая активность не ослабнет: горожан ждут порывистый ветер и холодная сырость.

Тем не менее метеорологи утешают: даже в Петербурге в конце ноября возможны редкие, но яркие солнечные дни.

Южные контрасты

На юге страны — своя история, подчеркивает "Московский комсомолец". Там, где еще недавно грело солнце, теперь начнется сезон штормов. В Краснодарском крае ожидаются ливни и порывистый ветер, на черноморском побережье волны и похолодание.

В Крыму, Ростовской и Ставропольской областях температура постепенно снизится, ночами возможны заморозки до минус пяти — минус восьми градусов. Но ближе к концу месяца ситуация стабилизируется: осадки пойдут на убыль, а дни вновь станут чуть теплее.

Сочи, как всегда, останется в особом климатическом мире. Днем воздух прогреется до плюс 17 — плюс 18 градусов, но море уже остынет, купальный сезон завершится окончательно.

Сибирь и Дальний Восток: зима не торопится

Парадоксально, но в Сибири ноябрь окажется теплее октября. В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях после ранних снегопадов ожидается кратковременное потепление.

Однако зима не заставит себя ждать: уже к концу месяца регион вновь окутают метели и минусовые температуры.

А вот на Дальнем Востоке, где осень обычно короткая и суровая, сохранится циклональная активность. Пройдут сильные осадки, местами возможны мокрый снег и штормовой ветер. Но и там ближе к декабрю небеса прояснятся, появятся первые зимние солнечные дни.

Островок мягкой осени

На фоне этой погодной палитры запад России выглядит почти благодатно. В Калининграде ноябрь обещает быть относительно теплым, хотя и дождливым. Осадки станут частыми, но температура останется выше средней нормы.

Там, где большинство регионов уже примеряет зимние шапки, западная часть страны продолжит наслаждаться мягкой осенью с температурой около плюс восьми градусов днем.

Испытание для всех

Метеорологи подчеркивают, что грядущий ноябрь станет контрастным месяцем. Он соединит в себе черты осени и зимы — от проливных дождей до первых снежных вихрей. Особенно чувствительно такие перепады переживают метеозависимые люди: скачки давления и влажности способны вызывать слабость и головные боли.

Однако специалисты советуют не унывать: после затяжных дождей всегда приходит солнце, пусть даже ненадолго. А осенние облака, как напоминание о времени перемен, лишь усиливают ожидание ясных дней.