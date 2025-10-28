Полиция задержала троих мужчин, ограбивших дом бизнесмена на 60 миллиона

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Трое мужчин в масках ворвались в частный дом в Подмосковье, связали хозяина жилья, заперли его супругу с детьми и, угрожая оружием, похитили драгоценности и деньги на 60 миллионов рублей, злоумышленники уже задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по области.

По данным следствия, 13 октября трое мужчин решили совершить ограбление и заранее приготовили маски с прорезями для глаз, а также вооружились травматическим пистолетом. Вечером фигуранты по металлической лестнице проникли на территорию частного дома в поселке Битца Ленинского городского округа.

Обвиняемые закрыли в ванной комнате хозяйку дома и её двоих детей, связали хозяина дома и его старшего сына и, угрожая оружием, потребовали деньги. Забрав деньги и ценности на 60 миллионов рублей, злоумышленники скрылись с места преступления.

Потерпевшие после случившегося обратились в правоохранительные органы. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевший - предприниматель. Следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном в особо крупном размере. Фигуранты уже задержаны.

"Предъявлено обвинение троим мужчинам 1970, 1973 и 1961 годов рождения. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе также рассказали, что проведены обыски, в ходе которых у одного из обвиняемых обнаружен и изъят самозарядный пистолет с глушителем.

"По указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)", - добавили в пресс-службе.