Полиция задержала троих мужчин, ограбивших дом бизнесмена на 60 миллиона
11:16 28.10.2025
Полиция задержала троих мужчин, ограбивших дом бизнесмена на 60 миллиона
Трое мужчин в масках ворвались в частный дом в Подмосковье, связали хозяина жилья, заперли его супругу с детьми и, угрожая оружием, похитили драгоценности и...
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московская область (подмосковье)
россия
Новости
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Полиция задержала троих мужчин, ограбивших дом бизнесмена на 60 миллиона

В Подмосковье задержали троих ограбивших дом бизнесмена на 60 млн рублей мужчин

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Трое мужчин в масках ворвались в частный дом в Подмосковье, связали хозяина жилья, заперли его супругу с детьми и, угрожая оружием, похитили драгоценности и деньги на 60 миллионов рублей, злоумышленники уже задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по области.
По данным следствия, 13 октября трое мужчин решили совершить ограбление и заранее приготовили маски с прорезями для глаз, а также вооружились травматическим пистолетом. Вечером фигуранты по металлической лестнице проникли на территорию частного дома в поселке Битца Ленинского городского округа.
Обвиняемые закрыли в ванной комнате хозяйку дома и её двоих детей, связали хозяина дома и его старшего сына и, угрожая оружием, потребовали деньги. Забрав деньги и ценности на 60 миллионов рублей, злоумышленники скрылись с места преступления.
Потерпевшие после случившегося обратились в правоохранительные органы. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевший - предприниматель. Следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном в особо крупном размере. Фигуранты уже задержаны.
"Предъявлено обвинение троим мужчинам 1970, 1973 и 1961 годов рождения. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе также рассказали, что проведены обыски, в ходе которых у одного из обвиняемых обнаружен и изъят самозарядный пистолет с глушителем.
"По указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)", - добавили в пресс-службе.
Следствие проверяет фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
 
 
