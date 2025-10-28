https://ria.ru/20251028/podmoskove-2051120033.html
Полиция задержала троих мужчин, ограбивших дом бизнесмена на 60 миллиона
Полиция задержала троих мужчин, ограбивших дом бизнесмена на 60 миллиона - РИА Новости, 28.10.2025
Полиция задержала троих мужчин, ограбивших дом бизнесмена на 60 миллиона
Трое мужчин в масках ворвались в частный дом в Подмосковье, связали хозяина жилья, заперли его супругу с детьми и, угрожая оружием, похитили драгоценности и... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
Полиция задержала троих мужчин, ограбивших дом бизнесмена на 60 миллиона
В Подмосковье задержали троих ограбивших дом бизнесмена на 60 млн рублей мужчин
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Трое мужчин в масках ворвались в частный дом в Подмосковье, связали хозяина жилья, заперли его супругу с детьми и, угрожая оружием, похитили драгоценности и деньги на 60 миллионов рублей, злоумышленники уже задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по области.
По данным следствия, 13 октября трое мужчин решили совершить ограбление и заранее приготовили маски с прорезями для глаз, а также вооружились травматическим пистолетом. Вечером фигуранты по металлической лестнице проникли на территорию частного дома в поселке Битца Ленинского городского округа.
Обвиняемые закрыли в ванной комнате хозяйку дома и её двоих детей, связали хозяина дома и его старшего сына и, угрожая оружием, потребовали деньги. Забрав деньги и ценности на 60 миллионов рублей, злоумышленники скрылись с места преступления.
Потерпевшие после случившегося обратились в правоохранительные органы. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевший - предприниматель. Следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном в особо крупном размере. Фигуранты уже задержаны.
"Предъявлено обвинение троим мужчинам 1970, 1973 и 1961 годов рождения. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе также рассказали, что проведены обыски, в ходе которых у одного из обвиняемых обнаружен и изъят самозарядный пистолет с глушителем.
"По указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ
(незаконное хранение огнестрельного оружия)", - добавили в пресс-службе.
Следствие проверяет фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.