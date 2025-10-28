Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Петербурге группу подростков-музыкантов доставили в полицию - РИА Новости, 28.10.2025
22:29 28.10.2025
Источник: в Петербурге группу подростков-музыкантов доставили в полицию
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Источник: в Петербурге группу подростков-музыкантов доставили в полицию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Группа подростков-музыкантов, выступавших на Сенной площади в историческом центре Санкт-Петербурга, доставлена в полицию за выступление в неположенном месте, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"Группа несовершеннолетних устроила концерт, никаких запрещённых композиций не исполнялось. Тем не менее, правоохранителям поступил сигнал, несовершеннолетних доставили в полицию для разбирательства", - рассказал собеседник агентства.
В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки
Вчера, 14:27
По его словам, подросткам вменяется нарушение городского закона об организации и проведении уличных выступлений в Санкт-Петербурге. Согласно статье 8.6 этого закона, проведение несогласованных уличных выступлений чревато штрафом в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей.
Собеседник РИА Новости добавил также, что в ближайшее время несовершеннолетних музыкантов передадут родителям.
Официальным комментарием правоохранителей по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.
Шестнадцатого октября Дзержинский райсуд Петербурга назначил 13 суток административного ареста уличной певице Диане Логиновой по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Ленинский райсуд во вторник также оштрафовал Логинову, исполнявшую песни иноагентов, на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.
В отношении певицы Логиновой составили новый протокол, сообщил источник
Вчера, 21:58
 
