Источник: в Петербурге группу подростков-музыкантов доставили в полицию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Группа подростков-музыкантов, выступавших на Сенной площади в историческом центре Санкт-Петербурга, доставлена в полицию за выступление в неположенном месте, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

"Группа несовершеннолетних устроила концерт, никаких запрещённых композиций не исполнялось. Тем не менее, правоохранителям поступил сигнал, несовершеннолетних доставили в полицию для разбирательства", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, подросткам вменяется нарушение городского закона об организации и проведении уличных выступлений в Санкт-Петербурге . Согласно статье 8.6 этого закона, проведение несогласованных уличных выступлений чревато штрафом в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Собеседник РИА Новости добавил также, что в ближайшее время несовершеннолетних музыкантов передадут родителям.

Официальным комментарием правоохранителей по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.