Действия ЕС возымеют очень негативный эффект, заявил Песков

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Действия ЕС, в том числе по российским активам, возымеют очень негативный эффект для будущего Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Готовы делать опрометчивые шаги, которые так или иначе принесут много головной боли и много проблем для Евросоюза, будь то тема конфискации российских активов, проще говоря, воровства российских активов, будь то принятие в ЕС Украины и так далее. То есть это все действия, которые, скажем так, имеют очень негативный эффект для будущего этой организации, в связи с Евросоюзом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана расширить сотрудничество с лидером движения ANO ("Акция недовольных граждан") Робертом Фитто и премьер-министром Словакии Андреем Бабишем.
Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщило издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.