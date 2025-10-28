Действия ЕС возымеют очень негативный эффект, заявил Песков

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Действия ЕС, в том числе по российским активам, возымеют очень негативный эффект для будущего Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщило издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.