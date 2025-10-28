Рейтинг@Mail.ru
Действия ЕС возымеют очень негативный эффект, заявил Песков - РИА Новости, 28.10.2025
12:36 28.10.2025 (обновлено: 13:16 28.10.2025)
Действия ЕС возымеют очень негативный эффект, заявил Песков
Действия ЕС возымеют очень негативный эффект, заявил Песков
Действия ЕС, в том числе по российским активам, возымеют очень негативный эффект для будущего Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
дмитрий песков
виктор орбан
андрей бабиш
венгрия
украина
россия
евросоюз
дмитрий песков, виктор орбан, андрей бабиш, венгрия, украина, россия, евросоюз, в мире
Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Венгрия, Украина, Россия, Евросоюз, В мире
Действия ЕС возымеют очень негативный эффект, заявил Песков

Песков: действия ЕС, в том числе по активам РФ, возымеют очень негативный эффект

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Действия ЕС, в том числе по российским активам, возымеют очень негативный эффект для будущего Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Готовы делать опрометчивые шаги, которые так или иначе принесут много головной боли и много проблем для Евросоюза, будь то тема конфискации российских активов, проще говоря, воровства российских активов, будь то принятие в ЕС Украины и так далее. То есть это все действия, которые, скажем так, имеют очень негативный эффект для будущего этой организации, в связи с Евросоюзом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана расширить сотрудничество с лидером движения ANO ("Акция недовольных граждан") Робертом Фитто и премьер-министром Словакии Андреем Бабишем.
Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщило издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко высказался о намерении Запада использовать российские активы
Дмитрий ПесковВиктор ОрбанАндрей БабишВенгрияУкраинаРоссияЕвросоюзВ мире
 
 
