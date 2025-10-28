Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о словах Туска про российские объекты - РИА Новости, 28.10.2025
12:35 28.10.2025
Песков ответил на вопрос о словах Туска про российские объекты
Слова премьера Польши Дональда Туска о российских объектах, прежде всего, должны быть услышаны в Брюсселе и европейских столицах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.10.2025
брюссель
россия
польша
дмитрий песков
дональд туск
sunday times
северный поток
брюссель
россия
польша
брюссель, россия, польша, дмитрий песков, дональд туск, sunday times, северный поток, в мире
Брюссель, Россия, Польша, Дмитрий Песков, Дональд Туск, Sunday Times, Северный поток, В мире
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Слова премьера Польши Дональда Туска о российских объектах, прежде всего, должны быть услышаны в Брюсселе и европейских столицах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Туск в интервью Sunday Times заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
"Слова Туска, прежде всего, должны быть услышаны в Брюсселе и в европейских столицах", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
БрюссельРоссияПольшаДмитрий ПесковДональд ТускSunday TimesСеверный потокВ мире
 
 
