Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям

"Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене. В этом плане российские энергоносители весьма и весьма конкурентоспособны на международных рынках. Этим и объясняются интересы Орбана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.