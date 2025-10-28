https://ria.ru/20251028/peskov-2051142976.html
Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям
Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям - РИА Новости, 28.10.2025
Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям
Российские энергоносители конкурентоспособны на мировом рынке, этим объясняется интерес к ним Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям
Песков: энергоносители РФ конкурентоспособны на рынке мира
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские энергоносители конкурентоспособны на мировом рынке, этим объясняется интерес к ним Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене. В этом плане российские энергоносители весьма и весьма конкурентоспособны на международных рынках. Этим и объясняются интересы Орбана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что в ходе предстоящего визита в США
намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом
санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России
цены в Венгрии на них взлетят.