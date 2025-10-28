Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям - РИА Новости, 28.10.2025
12:33 28.10.2025
Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям
Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям
Российские энергоносители конкурентоспособны на мировом рынке, этим объясняется интерес к ним Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:33:00+03:00
2025-10-28T12:33:00+03:00
виктор орбан, дональд трамп, россия, сша, венгрия, в мире
Виктор Орбан, Дональд Трамп, Россия, США, Венгрия, В мире
Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям

Песков: энергоносители РФ конкурентоспособны на рынке мира

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские энергоносители конкурентоспособны на мировом рынке, этим объясняется интерес к ним Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене. В этом плане российские энергоносители весьма и весьма конкурентоспособны на международных рынках. Этим и объясняются интересы Орбана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Венгрия должна до конца бороться за доступ к российской нефти, заявил Орбан
27 октября, 21:49
 
Виктор Орбан Дональд Трамп Россия США Венгрия В мире
 
 
