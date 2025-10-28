Рейтинг@Mail.ru
Большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме, заявил Песков - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 28.10.2025 (обновлено: 13:15 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/peskov-2051142831.html
Большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме, заявил Песков
Большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме, заявил Песков - РИА Новости, 28.10.2025
Большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме, заявил Песков
Подавляющее большинство стран Евросоюза находятся в миллитаристском мейнстриме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:33:00+03:00
2025-10-28T13:15:00+03:00
в мире
россия
венгрия
словакия
дмитрий песков
виктор орбан
андрей бабиш
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
https://ria.ru/20251027/ukraina-2050809285.html
россия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, словакия, дмитрий песков, виктор орбан, андрей бабиш, евросоюз, politico
В мире, Россия, Венгрия, Словакия, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Евросоюз, Politico
Большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме, заявил Песков

Песков: подавляющее большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство стран Евросоюза находятся в миллитаристском мейнстриме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подавляющее большинство государств, которые являются участниками Евросоюза, находятся в таком европейском мейнстриме, милитаристском", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана расширить сотрудничество с лидером движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не может отвязаться от Украины
27 октября, 06:15
 
В миреРоссияВенгрияСловакияДмитрий ПесковВиктор ОрбанАндрей БабишЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала