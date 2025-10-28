https://ria.ru/20251028/peskov-2051142369.html
Песков высказался о перспективах возобновления переговоров по Украине
Песков высказался о перспективах возобновления переговоров по Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Песков высказался о перспективах возобновления переговоров по Украине
Москва пока не может оценить перспективы возобновления переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:31:00+03:00
2025-10-28T12:31:00+03:00
2025-10-28T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251028/kreml-2051142200.html
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Дмитрий Песков
Песков высказался о перспективах возобновления переговоров по Украине
Песков: Москва не может оценить перспективы возобновления переговоров по Украине