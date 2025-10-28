https://ria.ru/20251028/peskov-2051140300.html
Песков: Украина оставила без ответа предложенные Россией проекты документов
Песков: Украина оставила без ответа предложенные Россией проекты документов - РИА Новости, 28.10.2025
Песков: Украина оставила без ответа предложенные Россией проекты документов
Украина оставила без ответа предложенные Россией проекты документов и предложения о рабочих группах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:27:00+03:00
2025-10-28T12:27:00+03:00
2025-10-28T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
украина
россия
Песков: Украина оставила без ответа предложенные Россией проекты документов
