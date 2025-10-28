https://ria.ru/20251028/peregovory-2051141401.html
В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине
Возникшая пауза в переговорном процессе по Украине вызвана нежеланием Киева продолжать процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
