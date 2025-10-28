В Турции ответили на вопрос о возобновлении переговоров России и Украины

«

"Нет, на данный момент не наблюдается никаких процессов, которые указывали бы на возобновление переговоров. О своей готовности принять их мы заявляли неоднократно", — отметил представитель администрации на просьбу РИА Новости прокомментировать вероятность возобновления переговорного процесса.