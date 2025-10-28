Рейтинг@Mail.ru
В Турции ответили на вопрос о возобновлении переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/peregovory-2051096736.html
В Турции ответили на вопрос о возобновлении переговоров России и Украины
В Турции ответили на вопрос о возобновлении переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.10.2025
В Турции ответили на вопрос о возобновлении переговоров России и Украины
Подвижек в вопросе возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле пока нет, сообщили РИА Новости в администрации президента... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T09:19:00+03:00
2025-10-28T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030981563_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1219e708151ef870bf5f835bf232680f.jpg
https://ria.ru/20251028/kiev-2051057048.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030981563_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_0139bc0c41e698dd60896e5b9eec26e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
В Турции ответили на вопрос о возобновлении переговоров России и Украины

Власти Турции не видят подвижек по возобновлению переговоров РФ и Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДворец Чираган в Стамбуле, где проходили переговоры России и Украины
Дворец Чираган в Стамбуле, где проходили переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дворец Чираган в Стамбуле, где проходили переговоры России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Подвижек в вопросе возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле пока нет, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«
"Нет, на данный момент не наблюдается никаких процессов, которые указывали бы на возобновление переговоров. О своей готовности принять их мы заявляли неоднократно", — отметил представитель администрации на просьбу РИА Новости прокомментировать вероятность возобновления переговорного процесса.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала