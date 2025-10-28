В Турции ответили на вопрос о возобновлении переговоров России и Украины

АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Подвижек в вопросе возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле пока нет, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Нет, на данный момент не наблюдается никаких процессов, которые указывали бы на возобновление переговоров. О своей готовности принять их мы заявляли неоднократно", — отметил представитель администрации на просьбу РИА Новости прокомментировать вероятность возобновления переговорного процесса.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
