PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге - РИА Новости, 28.10.2025
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге
PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, объявил о первом за 25 лет ребрендинге, в рамках которого изменил логотип и...
2025-10-28T23:11:00+03:00
2025-10-28T23:11:00+03:00
2025-10-28T23:15:00+03:00
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921201137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f041ac69c07ba02b231d3566b33a7035.jpg
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге, изменила логотип и лозунг
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, объявил о первом за 25 лет ребрендинге, в рамках которого изменил логотип и лозунг, следует из пресс-релиза компании.
"Несмотря на то, что наш бизнес вырос и претерпел множество изменений, наш корпоративный бренд оставался неизменным на протяжении почти 25 лет. Сегодня мы с гордостью представляем новую идентичность бренда, которая отражает то, кем мы являемся сейчас, а также будущее, которое мы строим вместе", - говорится в сообщении
В частности, компания представила новый логотип. В центре - буква "Р", что, как говорится в релизе, является "знаковой отсылкой" к наследию PepsiCo. Цветовая палитра нового логотипа состоит из зеленого, салатового, желтого и голубого.
PepsiCo также представила свой новый лозунг: "Еда. Напитки. Улыбки".
Отмечается, что новый дизайн будет постепенно внедряться на рынках. Начинается ребрендинг с сайта компании и ее глобальных соцсетей.
PepsiCo Inc
. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят более 500 брендов, в том числе Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие.