Рейтинг@Mail.ru
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 28.10.2025 (обновлено: 23:15 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/pepsico-2051340582.html
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге - РИА Новости, 28.10.2025
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге
PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, объявил о первом за 25 лет ребрендинге, в рамках которого изменил логотип и... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:11:00+03:00
2025-10-28T23:15:00+03:00
технологии
pepsico, inc.
в мире
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921201137_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_7621ab8f6ae11cae70dd5b28cd45fe32.jpg
https://ria.ru/20251028/tekhnologii-2051075357.html
https://ria.ru/20251021/brend-2049663983.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921201137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f041ac69c07ba02b231d3566b33a7035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, pepsico, inc., в мире, бизнес
Технологии, PepsiCo, Inc., В мире, Бизнес
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге

PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге, изменила логотип и лозунг

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛоготип компании PepsiCo
Логотип компании PepsiCo - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Логотип компании PepsiCo. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, объявил о первом за 25 лет ребрендинге, в рамках которого изменил логотип и лозунг, следует из пресс-релиза компании.
"Несмотря на то, что наш бизнес вырос и претерпел множество изменений, наш корпоративный бренд оставался неизменным на протяжении почти 25 лет. Сегодня мы с гордостью представляем новую идентичность бренда, которая отражает то, кем мы являемся сейчас, а также будущее, которое мы строим вместе", - говорится в сообщении.
Скрин главной страницы Грокипедии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ИИ-компания Маска запустила "Грокипедию"
Вчера, 04:24
В частности, компания представила новый логотип. В центре - буква "Р", что, как говорится в релизе, является "знаковой отсылкой" к наследию PepsiCo. Цветовая палитра нового логотипа состоит из зеленого, салатового, желтого и голубого.
PepsiCo также представила свой новый лозунг: "Еда. Напитки. Улыбки".
Отмечается, что новый дизайн будет постепенно внедряться на рынках. Начинается ребрендинг с сайта компании и ее глобальных соцсетей.
PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят более 500 брендов, в том числе Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Сделано в России": как Россия строит бренд, который узнают во всем мире
21 октября, 17:50
 
ТехнологииPepsiCo, Inc.В миреБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала