В Минтруде назвали число самозанятых, получающих пенсии

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Не менее 923 тысяч самозанятых россиян уже получают пенсию, сообщил статс-секретарь — заместитель главы Минтруда Андрей Пудов.

"Девятьсот двадцать три тысячи — численность лиц, которым назначена пенсия. Ну там с лишним", — сказал он на круглом столе в Совете Федерации

По словам замминистра, большинство из этих людей получают пенсии по старости, но есть и те, кому выплаты назначили из-за инвалидности или потери кормильца.

На сегодняшний день оформлены как самозанятые 14 миллионов человек. Больше половины из них работают по найму или по договору гражданско-правового характера, добавил Пудов

Для получения страховой пенсии по старости нужно заработать трудовой стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов. Если самозанятый не отвечает этим требованиям, ему будут платить только социальную пенсию. Она меньше страховой и назначают ее позже — женщинам в 65 лет, а мужчинам — в 70.