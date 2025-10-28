Рейтинг@Mail.ru
В Минтруде назвали число самозанятых, получающих пенсии - РИА Новости, 28.10.2025
17:34 28.10.2025
В Минтруде назвали число самозанятых, получающих пенсии
В Минтруде назвали число самозанятых, получающих пенсии
Не менее 923 тысяч самозанятых россиян уже получают пенсию, сообщил статс-секретарь — заместитель главы Минтруда Андрей Пудов.
В Минтруде назвали число самозанятых, получающих пенсии

Замминистра труда Пудов: в России более 920 тысяч самозанятых получают пенсию

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Не менее 923 тысяч самозанятых россиян уже получают пенсию, сообщил статс-секретарь — заместитель главы Минтруда Андрей Пудов.
"Девятьсот двадцать три тысячи — численность лиц, которым назначена пенсия. Ну там с лишним", — сказал он на круглом столе в Совете Федерации.
По словам замминистра, большинство из этих людей получают пенсии по старости, но есть и те, кому выплаты назначили из-за инвалидности или потери кормильца.
На сегодняшний день оформлены как самозанятые 14 миллионов человек. Больше половины из них работают по найму или по договору гражданско-правового характера, добавил Пудов.
Для получения страховой пенсии по старости нужно заработать трудовой стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов. Если самозанятый не отвечает этим требованиям, ему будут платить только социальную пенсию. Она меньше страховой и назначают ее позже — женщинам в 65 лет, а мужчинам — в 70.
При этом самозанятые могут покупать нужный стаж, делая добровольные взносы в Социальный фонд. В этом году минимальная сумма взноса составляет около 59 тысяч рублей. Это дает год страхового стажа и почти один пенсионный коэффициент.
