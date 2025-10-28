Россиянам назвали размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Средняя страховая пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в Совфеде в начале месяца.

« Средний размер пенсии на конец следующего года составит 27 тысяч 117 рублей. Антон Силуанов Министр Финансов России Министр Финансов России

При этом индексация произойдет уже 1 января 2026 года. Как пояснил Силуанов, речь идет о 7,6-процентном повышении.

« "Это повышение объединит две индексации, обращаю внимание, по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году", — подчеркнул министр.