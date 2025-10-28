Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/pensiya-2051084478.html
Россиянам назвали размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году
Россиянам назвали размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году - РИА Новости, 28.10.2025
Россиянам назвали размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году
Средняя страховая пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T06:45:00+03:00
2025-10-28T06:45:00+03:00
антон силуанов
общество
россия
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20251028/mironov-2051068741.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон силуанов, общество, россия, пенсии
Антон Силуанов, Общество, Россия, Пенсии
Россиянам назвали размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

Средняя страховая пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Средняя страховая пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Соответствующее заявление он сделал, выступая в Совфеде в начале месяца.
«

Средний размер пенсии на конец следующего года составит 27 тысяч 117 рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
Министр Финансов России
При этом индексация произойдет уже 1 января 2026 года. Как пояснил Силуанов, речь идет о 7,6-процентном повышении.
«
"Это повышение объединит две индексации, обращаю внимание, по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году", — подчеркнул министр.
Тем не менее в последующие годы индексация ожидается в плановом порядке, то есть с 1 февраля и 1 апреля, заключил он.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию
Вчера, 01:54
 
Антон СилуановОбществоРоссияПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала