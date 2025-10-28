https://ria.ru/20251028/pensiya-2051084478.html
Россиянам назвали размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году
Средняя страховая пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Средняя страховая пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Соответствующее заявление он сделал, выступая в Совфеде в начале месяца.
«
Средний размер пенсии на конец следующего года составит 27 тысяч 117 рублей.
Антон Силуанов
Министр Финансов России
При этом индексация произойдет уже 1 января 2026 года. Как пояснил Силуанов, речь идет о 7,6-процентном повышении.
«
"Это повышение объединит две индексации, обращаю внимание, по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году", — подчеркнул министр.
Тем не менее в последующие годы индексация ожидается в плановом порядке, то есть с 1 февраля и 1 апреля, заключил он.