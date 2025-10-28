В Совфеде назвали сумму пенсионных баллов от зарплаты в 300 тысяч рублей

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россияне с зарплатой в 300 тысяч рублей могут рассчитывать на максимальные 10 пенсионных баллов в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"Если заработная плата гражданина составляет 300 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин заработает 13 индивидуальных пенсионных коэффициентов, но на лицевой счет гражданина будут учтены коэффициенты в количестве 10 - это максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое может получить гражданин за год", - сказала Мельникова.

Сенатор отметила, что для получения максимального количества пенсионных баллов за год зарплата должна составлять более 230 тысяч рублей.