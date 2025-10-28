Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали сумму пенсионных баллов от зарплаты в 300 тысяч рублей - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 28.10.2025 (обновлено: 05:29 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/pensiya-2051070003.html
В Совфеде назвали сумму пенсионных баллов от зарплаты в 300 тысяч рублей
В Совфеде назвали сумму пенсионных баллов от зарплаты в 300 тысяч рублей - РИА Новости, 28.10.2025
В Совфеде назвали сумму пенсионных баллов от зарплаты в 300 тысяч рублей
Россияне с зарплатой в 300 тысяч рублей могут рассчитывать на максимальные 10 пенсионных баллов в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:22:00+03:00
2025-10-28T05:29:00+03:00
общество
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
https://ria.ru/20251025/govyrin-2050579968.html
https://ria.ru/20251027/pensiya-2050630628.html
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, псковская область
Общество, Псковская область
В Совфеде назвали сумму пенсионных баллов от зарплаты в 300 тысяч рублей

Мельникова: зарплата в 300 тысяч рублей принесет десять пенсионных баллов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россияне с зарплатой в 300 тысяч рублей могут рассчитывать на максимальные 10 пенсионных баллов в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Если заработная плата гражданина составляет 300 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин заработает 13 индивидуальных пенсионных коэффициентов, но на лицевой счет гражданина будут учтены коэффициенты в количестве 10 - это максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое может получить гражданин за год", - сказала Мельникова.
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года
25 октября, 15:06
Сенатор отметила, что для получения максимального количества пенсионных баллов за год зарплата должна составлять более 230 тысяч рублей.
"Стоимость одного пенсионного коэффициента на 2025 год составляет 145,69 рубля и каждый год индексируется на уровень инфляции. Количество накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла, после чего к этой сумме прибавляется гарантированная государством фиксированная выплата. Это и будет итоговый размер страховой пенсии гражданина", - добавила парламентарий.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт объяснил, как копить на пенсию с 20 лет при любой возможности
Вчера, 03:15
 
ОбществоПсковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала