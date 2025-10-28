Рейтинг@Mail.ru
Парламент Гагаузии рассмотрит создание временного ЦИК для выборов - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 28.10.2025 (обновлено: 16:55 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/parlament-2051251739.html
Парламент Гагаузии рассмотрит создание временного ЦИК для выборов
Парламент Гагаузии рассмотрит создание временного ЦИК для выборов - РИА Новости, 28.10.2025
Парламент Гагаузии рассмотрит создание временного ЦИК для выборов
Парламент Гагаузии рассмотрит возможность создания временного Центризбиркома, чтобы провести выборы в высший законодательный орган автономии, сообщила депутат... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:54:00+03:00
2025-10-28T16:55:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
комрат
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_0:210:2684:1720_1920x0_80_0_0_0f3c10d7a862ec35d63cd21c19754782.png
https://ria.ru/20251028/moldavija-2051215915.html
https://ria.ru/20251028/moldavija-2051103357.html
гагаузия
молдавия
комрат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_258:0:2645:1790_1920x0_80_0_0_7209ec93b656cc3cb7f911c44f818079.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, комрат, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Гагаузия, Молдавия, Комрат, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Парламент Гагаузии рассмотрит создание временного ЦИК для выборов

Депутат Лейчу: в Гагаузии могут создать временный ЦИК для проведения выборов

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Парламент Гагаузии рассмотрит возможность создания временного Центризбиркома, чтобы провести выборы в высший законодательный орган автономии, сообщила депутат Георгий Лейчу.
Нынешний состав парламента Гагаузии был выбран в 2021 году. Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Однако депутаты до сих пор не определились с датой, поскольку закон предусматривает утверждение выборов в апелляционной палате Комрата, которая была ликвидирована решением Кишинева. По той же причине в Гагаузии отсутствует и ЦИК.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
Вчера, 15:01
"Депутаты из Комрата рассмотрят законопроект о временных мерах для проведения выборов в Народное Собрание Гагаузии, которые касаются и формирования Центральной избирательной комиссии. Наш закон нужен для того, чтобы люди Гагаузии могли реализовать своё право участвовать в выборах и чтобы органы власти работали без перерыва", — пояснил Лейчу журналистам.
По его словам, временная ЦИК будет состоять из девяти членов. Трех человек назначит парламент региона, трех — глава Гагаузии вместе с правительством автономии, и еще трех — суд города Комрат. После принесения присяги члены комиссии тайным голосованием выберут председателя, заместителя и секретаря. Документ будет вынесен на рассмотрение местного парламента после того, как пройдет оценку профильной комиссии.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии заявили об ухудшении ситуации в стране
Вчера, 10:13
 
В миреГагаузияМолдавияКомратЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала