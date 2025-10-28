Парламент Гагаузии рассмотрит создание временного ЦИК для выборов

КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Парламент Гагаузии рассмотрит возможность создания временного Центризбиркома, чтобы провести выборы в высший законодательный орган автономии, сообщила депутат Георгий Лейчу.
Нынешний состав парламента Гагаузии был выбран в 2021 году. Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Однако депутаты до сих пор не определились с датой, поскольку закон предусматривает утверждение выборов в апелляционной палате Комрата, которая была ликвидирована решением Кишинева. По той же причине в Гагаузии отсутствует и ЦИК.
"Депутаты из Комрата рассмотрят законопроект о временных мерах для проведения выборов в Народное Собрание Гагаузии, которые касаются и формирования Центральной избирательной комиссии. Наш закон нужен для того, чтобы люди Гагаузии могли реализовать своё право участвовать в выборах и чтобы органы власти работали без перерыва", — пояснил Лейчу журналистам.
По его словам, временная ЦИК будет состоять из девяти членов. Трех человек назначит парламент региона, трех — глава Гагаузии вместе с правительством автономии, и еще трех — суд города Комрат. После принесения присяги члены комиссии тайным голосованием выберут председателя, заместителя и секретаря. Документ будет вынесен на рассмотрение местного парламента после того, как пройдет оценку профильной комиссии.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.