Парламент Гагаузии рассмотрит создание временного ЦИК для выборов

"Депутаты из Комрата рассмотрят законопроект о временных мерах для проведения выборов в Народное Собрание Гагаузии, которые касаются и формирования Центральной избирательной комиссии. Наш закон нужен для того, чтобы люди Гагаузии могли реализовать своё право участвовать в выборах и чтобы органы власти работали без перерыва", — пояснил Лейчу журналистам.