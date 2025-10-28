https://ria.ru/20251028/parki-2051299092.html
Праздничные программы ко Дню народного единства проведут в парках МО
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Более 80 подмосковных парков примут участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. Жителям и гостям региона предложат познакомиться с богатым наследием России через музыкальные выступления, народные танцы, творческие выставки и интерактивную деятельность, сообщил 360.ru
Организаторы подготовили насыщенную программу на 4 ноября: в 28 парках запланированы тематические шествия, 48 площадок отведут под мастер-классы по народным ремеслам, а в 26 местах будут работать ярмарки.
Так, в химкинском парке Толстого состоится шествие "Единство через коммуникации". Посетителей ждут специальные интерактивные зоны, посвященные историческим событиям разных эпох начиная с войн 1612 и 1812 годов и заканчивая специальной военной операцией. Гостям покажут передвижную фотовыставку, проведут показ фильмов и праздничный концерт.
В Зарайском центральном парке культуры и отдыха запустят акцию "Шествие дружбы" и флешмоб "Танцы народов России". В воскресенском парке усадьбы Кривякино запланировано проведение занятий по декоративно-прикладному искусству и интерактивная экспозиция военных доспехов и вооружения. Посетителям парка "Дулевский" предстоит пройти увлекательный исторический квест и посетить эксклюзивные гастрономические точки.