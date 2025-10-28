Овчинский: гостям "Макета Москвы" расскажут о развитии городской среды

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Серия мастер-классов и лекций по развитию городской среды пройдет в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 29 и 30 октября, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Через интерактивные форматы мы не только знакомим москвичей с принципами градостроительства, но и воспитываем новое поколение, которое будет осознанно относиться к развитию городской среды. Мы стремимся не только реализовывать масштабные градостроительные проекты, но и создавать площадки для диалога, где профессионалы и жители столицы вместе могут проектировать комфортное будущее нашего города", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента.

В сообщении указывается, что посетители павильона с 12.00 до 16.30 в мастерской "Урбан-лаб" смогут заняться созданием моделей московских кварталов. Кроме того, интерактивное мероприятие "Построй город из песка" поможет ознакомиться с архитектурными символами Москвы, а мастер-класс "Оригами-домики" - с основами архитектуры.

В вечернее время пройдут лекции, 29 октября выступят архитектор Мария Помелова и специалист по озеленению Ольга Хохлова, а 30 октября - основатель компании Space Lane Даниил Хлебников, автор исторического блога "Тогда и сейчас" Петр Посмаков, а также эксперты в области архитектурного проектирования Степан Мотузный и Евгений Макаров.