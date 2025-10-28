Рейтинг@Mail.ru
20:59 28.10.2025 (обновлено: 21:21 28.10.2025)
Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре
Минск поставит российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре, подтвердила РИА Новости пресс-секретарь президента...
белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, минск, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск, В мире

Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минск поставит российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре, подтвердила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
«

"Как раз сегодня был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили: будет в декабре", — рассказала она.

Путин пошутил про название ракеты "Орешник"
2 октября, 22:01

"Орешник" в Белоруссии

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, при этом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.
В конце 2024-го белорусский лидер Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.
В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко назвал условие для приостановки размещения "Орешника"
Вчера, 11:54
 
Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Минск В мире
 
 
