Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минск поставит российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре, подтвердила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
"Как раз сегодня был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили: будет в декабре", — рассказала она.
"Орешник" в Белоруссии
Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, при этом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.
В конце 2024-го белорусский лидер Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.
В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.