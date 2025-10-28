Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил позицию Орбана по санкциям
12:30 28.10.2025
Песков оценил позицию Орбана по санкциям
Песков оценил позицию Орбана по санкциям
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в вопросе энергоресурсов отстаивает интересы своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков оценил позицию Орбана по санкциям

Песков: Орбан отстаивает интересы Венгрии в вопросе энергоресурсов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в вопросе энергоресурсов отстаивает интересы своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Орбан, еще раз повторяю, как я говорил выше, отстаивает интересы своей страны", - сказал Песков журналистам., отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.
