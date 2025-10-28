Песков оценил позицию Орбана по санкциям

"Орбан, еще раз повторяю, как я говорил выше, отстаивает интересы своей страны", - сказал Песков журналистам., отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.