В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе - РИА Новости, 28.10.2025
19:53 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/oon-2051321870.html
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе - РИА Новости, 28.10.2025
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе
ООН обеспокоена решением Израиля возобновить удары по Газе, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:53:00+03:00
2025-10-28T19:53:00+03:00
в мире
израиль
стефан дюжаррик
биньямин нетаньяху
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20251028/izrail-2051319529.html
израиль
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, израиль, стефан дюжаррик, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе

В ООН заявили об обеспокоенности решением Израиля возобновить удары по Газе

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
ООН, 28 окт – РИА Новости. ООН обеспокоена решением Израиля возобновить удары по Газе, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа, сообщила ранее его канцелярия.
"Эти сообщения вызывают крайнюю обеспокоенность... Важно, чтобы все стороны, участвующие в прекращении огня, соблюдали его, и мы не хотим, чтобы гражданские лица снова подвергались бомбардировкам, мы не хотим, чтобы наши операции снова были сорваны", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.
