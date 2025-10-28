https://ria.ru/20251028/oon-2051321870.html
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе
ООН обеспокоена решением Израиля возобновить удары по Газе, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
