"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом
Культура
Культура
 
16:14 28.10.2025 (обновлено: 16:23 28.10.2025)
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом - РИА Новости, 28.10.2025
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова ждала, что ее супруг Джиган (Денис Устименко) явится на судебное слушание во вторник, однако этого не произошло. РИА Новости, 28.10.2025
культура
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Культура, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова не знала, что Джиган не придет на суд

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) с женой Оксаной Самойловой
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) с женой Оксаной Самойловой - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) с женой Оксаной Самойловой. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова ждала, что ее супруг Джиган (Денис Устименко) явится на судебное слушание во вторник, однако этого не произошло.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в суде прошла беседа по иску, Самойлова лично явилась в суд на заседание, а Джиган - нет.
"Мне он не сказал, что не придет. Мы с ним не виделись с 20 сентября. Дети находятся когда с папой, когда - с мамой - как хотят", - сказала она журналистам.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей", был зарегистрирован 6 октября. У пары четверо детей.
Культура
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
