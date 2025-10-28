"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова ждала, что ее супруг Джиган (Денис Устименко) явится на судебное слушание во вторник, однако этого не произошло.

"Мне он не сказал, что не придет. Мы с ним не виделись с 20 сентября. Дети находятся когда с папой, когда - с мамой - как хотят", - сказала она журналистам.