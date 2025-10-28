https://ria.ru/20251028/oksana-2051231091.html
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом - РИА Новости, 28.10.2025
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова ждала, что ее супруг Джиган (Денис Устименко) явится на судебное слушание во вторник, однако этого не произошло. РИА Новости, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова ждала, что ее супруг Джиган (Денис Устименко) явится на судебное слушание во вторник, однако этого не произошло.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в суде прошла беседа по иску, Самойлова
лично явилась в суд на заседание, а Джиган
- нет.
"Мне он не сказал, что не придет. Мы с ним не виделись с 20 сентября. Дети находятся когда с папой, когда - с мамой - как хотят", - сказала она журналистам.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей", был зарегистрирован 6 октября. У пары четверо детей.