В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:35:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
