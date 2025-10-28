В Одессе сотрудник военкомата и полицейский напали на украинского военного

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сотрудник военкомата, полицейский и представители "добровольческой общественной организации" напали на украинского военнослужащего в Одессе на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"В Одессе сотрудник военкомата, полицейский и представители "добровольческой общественной организации" напали на военного, который передвигался на ортезе… Военного "задули" перцовым баллоном, перед этим унизив. После чего они убежали с места происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Одесский областной военкомат на своей странице в соцсети Facebook* сообщил, что проводит проверку.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщал РИА Новости, что военкоматы на Украине привлекают гражданских людей к ловле спрятавшихся от мобилизации граждан за получение брони от мобилизации и денег за каждого пойманного.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.