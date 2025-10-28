Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сотрудник военкомата и полицейский напали на украинского военного - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/odessa-2051125019.html
В Одессе сотрудник военкомата и полицейский напали на украинского военного
В Одессе сотрудник военкомата и полицейский напали на украинского военного - РИА Новости, 28.10.2025
В Одессе сотрудник военкомата и полицейский напали на украинского военного
Сотрудник военкомата, полицейский и представители "добровольческой общественной организации" напали на украинского военнослужащего в Одессе на Украине, сообщает РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:35:00+03:00
2025-10-28T11:35:00+03:00
в мире
украина
одесса
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791508491_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_8272e80928f455fb802f1f9a616610a8.jpg
https://ria.ru/20251027/mobilizatsiya-2050878096.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791508491_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_43079aef5616cfe8b42fbc013d9aa661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Одессе сотрудник военкомата и полицейский напали на украинского военного

В Одессе сотрудник военкомата и полицейский напали на военного и унизили его

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сотрудник военкомата, полицейский и представители "добровольческой общественной организации" напали на украинского военнослужащего в Одессе на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе сотрудник военкомата, полицейский и представители "добровольческой общественной организации" напали на военного, который передвигался на ортезе… Военного "задули" перцовым баллоном, перед этим унизив. После чего они убежали с места происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Британский журналист пожаловался на мобилизацию его переводчика на Украине
27 октября, 12:12
Одесский областной военкомат на своей странице в соцсети Facebook* сообщил, что проводит проверку.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщал РИА Новости, что военкоматы на Украине привлекают гражданских людей к ловле спрятавшихся от мобилизации граждан за получение брони от мобилизации и денег за каждого пойманного.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
В миреУкраинаОдессаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала