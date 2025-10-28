Экс-главе управления департамента Минобороны хотят дать десять лет колонии

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде просит приговорить к 10 годам лишения свободы бывшего начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.