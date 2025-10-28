https://ria.ru/20251028/obvinenie-2051133519.html
Экс-главе управления департамента Минобороны хотят дать десять лет колонии
Прокурор попросил дать 10 лет экс-главе управления департамента МО Вертелецкому
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде просит приговорить к 10 годам лишения свободы бывшего начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"В прениях сторон прокурор просит назначить Вертелецкому
10 лет строгого режима, со штрафом в 3,8 миллиона рублей, а также лишить воинского звания полковника и госнаград. Кроме того, Гособвинение просит удовлетворить иски более чем на 778 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, как уточнили в пресс-службе, второму фигуранту Владимиру Хорошунову запросили 7 лет колонии с лишением воинского звания "полковник". Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями.
Дело рассматривается в закрытом режиме.
По данным следствия, в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России
заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили от Червякова взятки более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей.