Экс-главе управления департамента Минобороны хотят дать десять лет колонии
12:08 28.10.2025 (обновлено: 14:24 28.10.2025)
Экс-главе управления департамента Минобороны хотят дать десять лет колонии
Экс-главе управления департамента Минобороны хотят дать десять лет колонии - РИА Новости, 28.10.2025
Экс-главе управления департамента Минобороны хотят дать десять лет колонии
Гособвинение в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде просит приговорить к 10 годам лишения свободы бывшего начальника управления... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия, владимир вертелецкий, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Владимир Вертелецкий, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-главе управления департамента Минобороны хотят дать десять лет колонии

Прокурор попросил дать 10 лет экс-главе управления департамента МО Вертелецкому

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде просит приговорить к 10 годам лишения свободы бывшего начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"В прениях сторон прокурор просит назначить Вертелецкому 10 лет строгого режима, со штрафом в 3,8 миллиона рублей, а также лишить воинского звания полковника и госнаград. Кроме того, Гособвинение просит удовлетворить иски более чем на 778 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, как уточнили в пресс-службе, второму фигуранту Владимиру Хорошунову запросили 7 лет колонии с лишением воинского звания "полковник". Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями.
Дело рассматривается в закрытом режиме.
По данным следствия, в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили от Червякова взятки более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей.
ПроисшествияВладимир ВертелецкийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
