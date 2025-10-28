Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, разбившего окно автобуса
18:52 28.10.2025
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, разбившего окно автобуса
Сотрудники полиции задержали мужчину, ножом разбившего стекло автобуса в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.
2025
Новости
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, ножом разбившего стекло автобуса в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.
Днем во вторник в местных Telegram-каналах распространилось видео, как разбушевавшийся мужчина с ножом разбивает окно автобуса в Верхних Печерах. Сообщается, что сначала он скандалил в автобусе, а после того как водитель высадил его, стал громить стекла.
"По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину за противоправные действия. Устанавливаются обстоятельства и причины поступка", - говорится в сообщении ведомства.
Мужчина, причастный к поджогу тепловоза на станции Ораниенбаум-1 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Жителя Ленинградской области задержали за поджог тепловоза на ж/д станции
ПроисшествияНижний НовгородРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
