В Нижнем Новгороде задержали мужчину, разбившего окно автобуса

Днем во вторник в местных Telegram-каналах распространилось видео, как разбушевавшийся мужчина с ножом разбивает окно автобуса в Верхних Печерах. Сообщается, что сначала он скандалил в автобусе, а после того как водитель высадил его, стал громить стекла.