https://ria.ru/20251028/novgorod-2051302982.html
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, разбившего окно автобуса
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, разбившего окно автобуса - РИА Новости, 28.10.2025
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, разбившего окно автобуса
Сотрудники полиции задержали мужчину, ножом разбившего стекло автобуса в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:52:00+03:00
2025-10-28T18:52:00+03:00
2025-10-28T18:52:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_9d8e15b43ea693cd825f673e514b8b3a.jpg
https://ria.ru/20251028/podzhog-2051281815.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_30ed2b46a9b305552c2d6b4200dd8446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, разбившего окно автобуса
В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, ножом разбившего стекло автобуса
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, ножом разбившего стекло автобуса в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.
Днем во вторник в местных Telegram-каналах распространилось видео, как разбушевавшийся мужчина с ножом разбивает окно автобуса в Верхних Печерах. Сообщается, что сначала он скандалил в автобусе, а после того как водитель высадил его, стал громить стекла.
"По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину за противоправные действия. Устанавливаются обстоятельства и причины поступка", - говорится в сообщении ведомства.