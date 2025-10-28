Рейтинг@Mail.ru
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для проекта Чувашская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Чувашская Республика
 
20:17 28.10.2025 (обновлено: 20:32 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/nikolaev-2051325293.html
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО - РИА Новости, 28.10.2025
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО
Глава Чувашии Олег Николаев посетил воинские части в зоне СВО, сообщил он в своем канале в мессенджере MAX. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T20:17:00+03:00
2025-10-28T20:32:00+03:00
чувашская республика
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051327044_0:420:1179:1083_1920x0_80_0_0_5eccea24ba81298486db87011f38843b.jpg
https://ria.ru/20251013/nikolaev-2047910342.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051327044_0:428:1179:1312_1920x0_80_0_0_631c88ef0e41cff19c02fa522f71ba32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Чувашская Республика, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО

Глава Чувашии Николаев встретился с бойцами в зоне СВО и вручил госнаграды

© Фото : пресс-служба правительства Чувашской РеспубликиГлава Чувашской Республики Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО
Глава Чувашской Республики Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Чувашской Республики
Глава Чувашской Республики Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев посетил воинские части в зоне СВО, сообщил он в своем канале в мессенджере MAX.
"В эти дни работаю в Запорожской области. Первым делом посетил воинские части в зоне специальной военной операции, где проходят службу наши земляки, чтобы пообщаться с ними. Настрой ребят боевой, как и все мы, верят в скорую победу и поддерживают друг друга", - написал Николаев.
Глава Чувашии вручил государственные награды бойцам за мужество и самоотверженность.
"Храбрые, отважные люди, каждый день исполняют священный долг, демонстрируя образ истинного патриотизма и любви к стране. Мы, со своей стороны, обеспечиваем надежный тыл. Продолжаем снабжать всем необходимым — от техники до бытовых вещей. Всегда на связи с командованием воинских частей, оперативно стараемся закрывать необходимые потребности", - подчеркнул Николаев.
Торжественная церемония закрытия II Всемирных игр национальных видов единоборств - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Николаев закрыл II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии
13 октября, 10:57
 
Чувашская РеспубликаОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала