Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев посетил воинские части в зоне СВО, сообщил он в своем канале в мессенджере MAX.

"В эти дни работаю в Запорожской области. Первым делом посетил воинские части в зоне специальной военной операции, где проходят службу наши земляки, чтобы пообщаться с ними. Настрой ребят боевой, как и все мы, верят в скорую победу и поддерживают друг друга", - написал Николаев.

Глава Чувашии вручил государственные награды бойцам за мужество и самоотверженность.