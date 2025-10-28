https://ria.ru/20251028/nikolaev-2051325293.html
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО - РИА Новости, 28.10.2025
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО
Глава Чувашии Олег Николаев посетил воинские части в зоне СВО, сообщил он в своем канале в мессенджере MAX. РИА Новости, 28.10.2025
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бойцами в зоне СВО
Глава Чувашии Николаев встретился с бойцами в зоне СВО и вручил госнаграды
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев посетил воинские части в зоне СВО, сообщил он в своем канале в мессенджере MAX.
"В эти дни работаю в Запорожской области. Первым делом посетил воинские части в зоне специальной военной операции, где проходят службу наши земляки, чтобы пообщаться с ними. Настрой ребят боевой, как и все мы, верят в скорую победу и поддерживают друг друга", - написал Николаев.
Глава Чувашии вручил государственные награды бойцам за мужество и самоотверженность.
"Храбрые, отважные люди, каждый день исполняют священный долг, демонстрируя образ истинного патриотизма и любви к стране. Мы, со своей стороны, обеспечиваем надежный тыл. Продолжаем снабжать всем необходимым — от техники до бытовых вещей. Всегда на связи с командованием воинских частей, оперативно стараемся закрывать необходимые потребности", - подчеркнул Николаев.