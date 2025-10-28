https://ria.ru/20251028/niderlandy-2051299330.html
Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Киеву
Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Киеву - РИА Новости, 28.10.2025
Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Киеву
Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Украине в сфере энергетики, включая закупки газа и ремонт оборудования, сообщил кабмин страны во... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:42:00+03:00
2025-10-28T18:42:00+03:00
2025-10-28T18:42:00+03:00
в мире
нидерланды
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051099751.html
нидерланды
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, украина
В мире, Нидерланды, Украина
Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Киеву
Нидерланды выделили 25 млн евро на помощь Украине в сфере энергетики
ГААГА, 28 окт - РИА Новости. Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Украине в сфере энергетики, включая закупки газа и ремонт оборудования, сообщил кабмин страны во вторник.
"Правительство выделило средства на 2026 год для помощи Украине
в чрезвычайных ситуациях и сейчас потратит 25 миллионов евро на дополнительную энергетическую поддержку", - говорится в заявлении правительства.
Сообщается, что из выделенных средств 10 миллионов евро пойдут на экстренный ремонт и закупку оборудования, 10 миллионов евро - на закупку газа за рубежом, и 5 миллионов - на закупку запасных частей у компаний и организаций.
Правительство Нидерландов
, как отмечается в сообщении, уже выделило 58 миллионов евро на поддержку украинской энергетики на 2026 год. Эти средства будут направлены на закупку запасных частей и ремонт, а также на обучение персонала для работы в энергетическом секторе. Кроме того, 25 миллионов евро выделены на экстренную поддержку энергетики.
В апреле 2024 года власти Нидерландов утвердили выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь Украине на 2024-2026 годы. В рамках этого пакета 400 миллионов евро были предназначены на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.