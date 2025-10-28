Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Киеву

ГААГА, 28 окт - РИА Новости. Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Украине в сфере энергетики, включая закупки газа и ремонт оборудования, сообщил кабмин страны во вторник.

"Правительство выделило средства на 2026 год для помощи Украине в чрезвычайных ситуациях и сейчас потратит 25 миллионов евро на дополнительную энергетическую поддержку", - говорится в заявлении правительства.

Сообщается, что из выделенных средств 10 миллионов евро пойдут на экстренный ремонт и закупку оборудования, 10 миллионов евро - на закупку газа за рубежом, и 5 миллионов - на закупку запасных частей у компаний и организаций.

Правительство Нидерландов , как отмечается в сообщении, уже выделило 58 миллионов евро на поддержку украинской энергетики на 2026 год. Эти средства будут направлены на закупку запасных частей и ремонт, а также на обучение персонала для работы в энергетическом секторе. Кроме того, 25 миллионов евро выделены на экстренную поддержку энергетики.