Небензя отреагировал на сохранение Кубы в террористическом списке США

ООН, 28 окт – РИА Новости. Сохранение Кубы в перечне "стран-спонсоров терроризма" США – абсурд, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Совсем абсурдным выглядит сохранение Кубы в перечне "стран-спонсоров терроризма", который является ничем иным, как еще одним нелегитимным инструментом политического и экономического давления на кубинское правительство. У Гаваны безупречная репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму", – сказал российский дипломат с трибуны Генассамблеи ООН.
"Санкционная война, развязанная США против Кубы для достижения своей главной цели – смещения неугодного им правительства - представляет собой яркий пример вероломного вмешательства во внутренние дела независимого государства", – добавил он.
Экс-президент США Джо Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, в котором страна находилась с 2021 года. Нынешний американский лидер Дональд Трамп в начале своего второго срока вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма.