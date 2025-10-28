Рейтинг@Mail.ru
20:16 28.10.2025
Небензя отреагировал на сохранение Кубы в террористическом списке США
в мире
куба
сша
россия
василий небензя
джо байден
дональд трамп
оон
куба
сша
россия
в мире, куба, сша, россия, василий небензя, джо байден, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Куба, США, Россия, Василий Небензя, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя
AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 28 окт – РИА Новости. Сохранение Кубы в перечне "стран-спонсоров терроризма" США – абсурд, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Совсем абсурдным выглядит сохранение Кубы в перечне "стран-спонсоров терроризма", который является ничем иным, как еще одним нелегитимным инструментом политического и экономического давления на кубинское правительство. У Гаваны безупречная репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму", – сказал российский дипломат с трибуны Генассамблеи ООН.
РФ, напомнил Небензя, вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества "твердо выступает за незамедлительную отмену нелегитимной американской блокады Кубы".
"Санкционная война, развязанная США против Кубы для достижения своей главной цели – смещения неугодного им правительства - представляет собой яркий пример вероломного вмешательства во внутренние дела независимого государства", – добавил он.
Экс-президент США Джо Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, в котором страна находилась с 2021 года. Нынешний американский лидер Дональд Трамп в начале своего второго срока вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма.
В миреКубаСШАРоссияВасилий НебензяДжо БайденДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
