В МИД рассказали о разведке НАТО у границ России на Балтике и в Черном море

ООН, 28 окт – РИА Новости. НАТО активизировала разведывательную деятельность у морских и воздушных границ РФ на Балтике и Черном море, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Черноморского региона и ООН. НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной. В странах Прибалтики Польши усиливается численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня. Увеличена продолжительность нахождения в Черном море кораблей стран НАТО. Активизировалась разведдеятельность у наших морских и воздушных границ на Балтике и в Черном море", – сказал он в ходе заседания первого комитета Генассамблеи

Воронцов отметил, что пока НАТО не откажется от "политики пренебрежения интересами безопасности России", попытки возобновить диалог с альянсом "обречены на провал".