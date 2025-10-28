Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о разведке НАТО у границ России на Балтике и в Черном море
17:54 28.10.2025 (обновлено: 19:23 28.10.2025)
В МИД рассказали о разведке НАТО у границ России на Балтике и в Черном море
2025
россия, черное море, прибалтика, нато, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Черное море, Прибалтика, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Военнослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
ООН, 28 окт – РИА Новости. НАТО активизировала разведывательную деятельность у морских и воздушных границ РФ на Балтике и Черном море, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
"НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной. В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня. Увеличена продолжительность нахождения в Черном море кораблей стран НАТО. Активизировалась разведдеятельность у наших морских и воздушных границ на Балтике и в Черном море", – сказал он в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН.
Воронцов отметил, что пока НАТО не откажется от "политики пренебрежения интересами безопасности России", попытки возобновить диалог с альянсом "обречены на провал".
Страны НАТО, добавил российский дипломат, "перешли к практической реализации курса на открытую конфронтацию с Россией".
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
НАТО не готова говорить на равноправной основе, заявил Лавров
