СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии

По данным Блумберг, некоторое оборудование с трудом работает в условиях латвийских болот и лесов. Кроме того, после Латвии часть 11-й бригады будет передислоцирована в Финляндию, также известную густыми лесами, болотами и озерами. Отмечается, что подобная местность труднопроходима для роботов, для танков и прочего бронированного транспорта.