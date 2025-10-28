Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии - РИА Новости, 28.10.2025
16:06 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/nato-2051229289.html
СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии
СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии - РИА Новости, 28.10.2025
СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии
Военные во время учений НАТО в Латвии с трудом справлялись с управлением техникой в условиях болотистой и лесистой местности, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:06:00+03:00
2025-10-28T16:06:00+03:00
в мире
россия
латвия
финляндия
дмитрий песков
нато
gps
россия
латвия
финляндия
в мире, россия, латвия, финляндия, дмитрий песков, нато, gps
В мире, Россия, Латвия, Финляндия, Дмитрий Песков, НАТО, GPS
СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии

Bloomberg: у военных на учениях НАТО в Латвии были трудности в условиях болот

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военные во время учений НАТО в Латвии с трудом справлялись с управлением техникой в условиях болотистой и лесистой местности, передает агентство Блумберг со ссылкой на командующего 11-й бригадой британской армии Мэтта Льюиса.
По данным Блумберг, учения Forest Guardian ("Лесной страж") прошли в октябре в Латвии с участием британских, латвийских и канадских военных. Среди прочего, солдаты отрабатывали удержание линий обороны и организацию засад при помощи БПЛА и роботов.
Американские военнослужащие садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Небритых военных США не допустят до совместных учений в Южной Корее
27 октября, 20:42
"Латвия и Финляндия представляют собой "географический вызов, с которым, как мне кажется, британской армии не приходилось сталкиваться в последние 50-60 лет", - говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, некоторое оборудование с трудом работает в условиях латвийских болот и лесов. Кроме того, после Латвии часть 11-й бригады будет передислоцирована в Финляндию, также известную густыми лесами, болотами и озерами. Отмечается, что подобная местность труднопроходима для роботов, для танков и прочего бронированного транспорта.
Кроме того, как передает агентство, солдаты также сталкиваются с другими, более мелкими трудностями: многие военные в первый раз работали с платформой Cobalt, а также дистанционно управляемыми БПЛА и транспортом. Сложности также представляло глушение сигнала GPS.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море
21 октября, 13:41
В марте в Литве погибли четверо американских солдат, которые пропали без вести во время выполнения задания по ремонту и буксировке поврежденной техники. Они проходили учения на крупном полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в городе Пабраде. Через сутки после того, как армия США сообщила об их исчезновении, их транспортное средство было найдено затопленным в болоте.
Финляндия, которая в 2023 году стала государством-членом НАТО, неоднократно пыталась обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти прибалтийских государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку он связан с российской авиационной безопасностью.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Молдавию втягивают в НАТО вопреки воле народа, заявили в комитете "Победа"
Вчера, 13:27
 
В миреРоссияЛатвияФинляндияДмитрий ПесковНАТОGPS
 
 
