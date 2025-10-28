НАТО не готова говорить на равноправной основе, заявил Лавров

https://ria.ru/20251028/nato-2051178669.html
НАТО не готова разговаривать на равноправной основе и искать необходимые для этого формы взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2025
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. НАТО не готова разговаривать на равноправной основе и искать необходимые для этого формы взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Многие на Западе понимают значение евразийского континента, но беда в том, что западные страны, натовцы прежде всего, не готовы разговаривать на равноправной основе. Они не готовы искать такие формы общеконтинентального взаимодействия, которые основывались бы на принципе равноправия, неделимости безопасности всего нашего геополитического пространства", - указал Лавров
в ходе пресс-конференции во вторник.
"Наоборот, они хотят, чтобы натовцы, натовские структуры распространялись практически на весь континент, включая его тихоокеанскую часть, и там создают закрытые блоки с ограниченным числом участников по принципу военно-политических союзов, тем самым размывая универсальную открытую архитектуру, которую долгие годы создавали страны АСЕАН" , - сказал он.