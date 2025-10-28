Рейтинг@Mail.ru
28.10.2025
13:47 28.10.2025
НАТО не готова говорить на равноправной основе, заявил Лавров
НАТО не готова разговаривать на равноправной основе и искать необходимые для этого формы взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2025
в мире, россия, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, НАТО
НАТО не готова говорить на равноправной основе, заявил Лавров

Лавров: НАТО не готова искать формы взаимодействия для равноправного разговора

Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. НАТО не готова разговаривать на равноправной основе и искать необходимые для этого формы взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Многие на Западе понимают значение евразийского континента, но беда в том, что западные страны, натовцы прежде всего, не готовы разговаривать на равноправной основе. Они не готовы искать такие формы общеконтинентального взаимодействия, которые основывались бы на принципе равноправия, неделимости безопасности всего нашего геополитического пространства", - указал Лавров в ходе пресс-конференции во вторник.
"Наоборот, они хотят, чтобы натовцы, натовские структуры распространялись практически на весь континент, включая его тихоокеанскую часть, и там создают закрытые блоки с ограниченным числом участников по принципу военно-политических союзов, тем самым размывая универсальную открытую архитектуру, которую долгие годы создавали страны АСЕАН" , - сказал он.
