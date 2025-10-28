НАТО не готова говорить на равноправной основе, заявил Лавров

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. НАТО не готова разговаривать на равноправной основе и искать необходимые для этого формы взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наоборот, они хотят, чтобы натовцы, натовские структуры распространялись практически на весь континент, включая его тихоокеанскую часть, и там создают закрытые блоки с ограниченным числом участников по принципу военно-политических союзов, тем самым размывая универсальную открытую архитектуру, которую долгие годы создавали страны АСЕАН" , - сказал он.