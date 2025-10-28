НАСА закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6

Рейтинг@Mail.ru
00:38 28.10.2025 (обновлено: 00:59 28.10.2025)
© Flickr / NASA Johnson
Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Flickr / NASA Johnson
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. НАСА закрыло в своих базах доступ к информации об астероиде 2025 US6, который, согласно расчетам, 28 октября должен был пройти в 150 тысячах километров от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы несколько видеороликов с падением неизвестного объекта из космоса и образованием при этом яркого огненного следа. Утверждается, что светящийся объект был виден из Дубны, Раменского, Видного, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области. Руководитель лаборатории Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что это мог быть небольшой метеороид или космический мусор. Позднее в ИКИ РАН предположили, исходя из скорости объекта, что это мог быть астероид.
"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь"
15 октября, 19:34
"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь"
15 октября, 19:34
"Из базы НАСА близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. Тело с оценочным размером 2 метра должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тысяч километров завтра, 28 октября 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ученые отметили, что в настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА, так и на зеркалах Европейского космического агентства. Копия информации о теле при этом присутствует в кэше "Яндекса", сохраненном вчера, но ссылки с данной страницы при этом формируют ошибки.
"С большой вероятностью тело может рассматриваться в данный момент в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России. Причины закрытия сведений в каталоге, а также то, насколько данная практика, вообще, распространена, на данный момент не ясны", - заключили ученые.
Позднее сообщение в Telegram-канале было обновлено. Ученые предположили, что объект, который был виден в центральной России, может иметь искусственное происхождение, так как его траектория может совпадать с траекторией китайского спутника DRO-B, вывод которого на окололунную орбиту в 2024 году окончился неудачей.
Снятый в Подмосковье космический объект озадачил ученых
Вчера, 16:06
Снятый в Подмосковье космический объект озадачил ученых
Вчера, 16:06
 
