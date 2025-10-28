Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Командир отделения группировки российских войск "Восток" с позывным "Баха" рассказал РИА Новости, что в ходе боев на запорожском направлении бойцы неоднократно сталкивались с иностранными наемниками, отличающимися от украинских военных по экипировке и найденным при них предметам.

"Наемник одет более качественно. Есть у них уставная форма, которую выдают всем, а у наемника - бронежилет получше, рюкзак какой-то тактический", - рассказал Баха.

По его словам, среди трофеев нередко встречаются иностранные жетоны и награды, указывающие на принадлежность к зарубежным воинским формированиям.

"Жетоны находили, награды иностранные - такие овальные жетоны. На них указана принадлежность. Возможно, этот человек когда-то служил, например, в морской пехоте США или какой-то другой страны", - отметил командир.