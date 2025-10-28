Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 28.10.2025
Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ
Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ
Командир отделения группировки российских войск "Восток" с позывным "Баха" рассказал РИА Новости, что в ходе боев на запорожском направлении бойцы неоднократно... РИА Новости, 28.10.2025
Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ

Иностранные наемники одеты и экипированы лучше боевиков ВСУ

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Командир отделения группировки российских войск "Восток" с позывным "Баха" рассказал РИА Новости, что в ходе боев на запорожском направлении бойцы неоднократно сталкивались с иностранными наемниками, отличающимися от украинских военных по экипировке и найденным при них предметам.
"Наемник одет более качественно. Есть у них уставная форма, которую выдают всем, а у наемника - бронежилет получше, рюкзак какой-то тактический", - рассказал Баха.
Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники
05:21
05:21
По его словам, среди трофеев нередко встречаются иностранные жетоны и награды, указывающие на принадлежность к зарубежным воинским формированиям.
"Жетоны находили, награды иностранные - такие овальные жетоны. На них указана принадлежность. Возможно, этот человек когда-то служил, например, в морской пехоте США или какой-то другой страны", - отметил командир.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАУкраинаАфганистанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
