Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ
Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ
28.10.2025
Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ
Иностранные наемники одеты и экипированы лучше боевиков ВСУ
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Командир отделения группировки российских войск "Восток" с позывным "Баха" рассказал РИА Новости, что в ходе боев на запорожском направлении бойцы неоднократно сталкивались с иностранными наемниками, отличающимися от украинских военных по экипировке и найденным при них предметам.
"Наемник одет более качественно. Есть у них уставная форма, которую выдают всем, а у наемника - бронежилет получше, рюкзак какой-то тактический", - рассказал Баха.
По его словам, среди трофеев нередко встречаются иностранные жетоны и награды, указывающие на принадлежность к зарубежным воинским формированиям.
"Жетоны находили, награды иностранные - такие овальные жетоны. На них указана принадлежность. Возможно, этот человек когда-то служил, например, в морской пехоте США или какой-то другой страны", - отметил командир.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.