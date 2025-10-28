В МВД рассказали о новых схемах телефонных мошенников

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Звонок о "непередаче декларации" работодателем, уведомление о якобы накопившемся долге с поддельным номером горячей линии и звонок от "почты" о срочном письме из налоговой – такие схемы используют в своих аферах мошенники от имени налоговой, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники используют эту "официальную" маску и действуют по нескольким сценариям: звонок "из налоговой", где сообщают, что работодатель "не передал декларацию", и просят "заполнить форму онлайн", одновременно требуя назвать код из SMS для "подтверждения"; уведомление о якобы накопившейся задолженности с поддельным номером "горячей линии" - потерпевший сам перезванивает по указанному номеру и попадает в ловушку; звонок "от почты России" о срочном письме из ФНС и просьба назвать код для получения — способ получить контроль над телефонами и аккаунтами", - говорится в сообщении в Telegram -канале ведомства.

В управлении отметили, что подобная коммуникация может быть как первичным психологическим приёмом, чтобы вызвать страх и панику, так и основной частью многокомпонентной аферы.

В МВД подчеркнули, что активно мошенники действуют от имени налоговой в завершении календарных периодов и в преддверии официального срока подачи декларации 3-НДФЛ.