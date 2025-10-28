В МВД рассказали, нужно ли менять автомобильные номера без триколора

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Автомобилисты, получившие государственные регистрационные знаки до вступления в силу изменений об обязательном наличии флага России на автомобильных номерах, не обязаны их менять, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

С 1 января 2025 года, согласно изменениям, внесенным в положения ГОСТа "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", наличие изображения флага России на государственных регистрационных знаках со световозвращающим покрытием обязательно.

"Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что регистрационные подразделения Госавтоинспекции выдают госзнаки в строгом соответствии с положениями действующего национального стандарта, предусматривающего обязательное наличие изображения флага РФ.

В МВД напомнили, что согласно части 1 статьи 12.2 КоАП РФ за управление автомобилем с нестандартными государственными регистрационными знаками предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штраф в 500 рублей.