01:19 28.10.2025
В МВД рассказали, нужно ли менять автомобильные номера без триколора
Дарья Буймова
авто, россия, валерий фадеев, владимир колокольцев
Авто, Россия, Валерий Фадеев, Владимир Колокольцев
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Автомобилисты, получившие государственные регистрационные знаки до вступления в силу изменений об обязательном наличии флага России на автомобильных номерах, не обязаны их менять, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
С 1 января 2025 года, согласно изменениям, внесенным в положения ГОСТа "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", наличие изображения флага России на государственных регистрационных знаках со световозвращающим покрытием обязательно.
"Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что регистрационные подразделения Госавтоинспекции выдают госзнаки в строгом соответствии с положениями действующего национального стандарта, предусматривающего обязательное наличие изображения флага РФ.
В МВД напомнили, что согласно части 1 статьи 12.2 КоАП РФ за управление автомобилем с нестандартными государственными регистрационными знаками предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штраф в 500 рублей.
Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что председатель СПЧ Валерий Фадеев направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на участившуюся практику использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора. Он предложил ввести единый стандарт номерных знаков и дать срок привести их в соответствие, например, в течение года.
АвтоРоссияВалерий ФадеевВладимир Колокольцев
 
 
