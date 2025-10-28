https://ria.ru/20251028/muzey-2051137671.html
Новгородский музей-заповедник за 9 месяцев посетили 1,5 млн человек
Новгородский музей-заповедник за 9 месяцев посетили 1,5 млн человек - РИА Новости, 28.10.2025
Новгородский музей-заповедник за 9 месяцев посетили 1,5 млн человек
Посещаемость Новгородского музея-заповедника в этом году рекордная – 1,5 миллиона человек за девять месяцев, рассказал губернатор Новгородской области Александр РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:20:00+03:00
2025-10-28T12:20:00+03:00
2025-10-28T12:20:00+03:00
новгородская область
россия
александра дронова
ольга любимова
москва
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981294070_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_486ab63910f76dff69c563d49a332dc4.jpg
https://ria.ru/20251022/dronov-2049843022.html
https://ria.ru/20251027/dronov-2050977333.html
новгородская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981294070_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_1e34561568a3abf34018cda54e172c49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, россия, александра дронова, ольга любимова, москва, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Россия, Александра Дронова, Ольга Любимова, Москва, Андрей Никитин (политик)
Новгородский музей-заповедник за 9 месяцев посетили 1,5 млн человек
Музей-заповедник в Новгороде посетили 1,5 миллиона человек
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД,28 окт - РИА Новости. Посещаемость Новгородского музея-заповедника в этом году рекордная – 1,5 миллиона человек за девять месяцев, рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Москве принял участие в заседании Попечительского совета Новгородского музея-заповедника, которое прошло под руководством министра культуры РФ Ольги Любимовой. В заседании также принял участие министр транспорта РФ Андрей Никитин. От Новгородской области участвовали заместитель губернатора Елена Кирилова и гендиректор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.
Дронов отметил, что сегодня музей – не просто хранилище исторических ценностей, но и полноценный институт развития, влияющий на экономику, социальную сферу.
"Этот год вновь стал для музея рекордным – за девять месяцев посещаемость достигла отметки в полтора миллиона и уже превысила показатель всего прошлого года. В этом году при поддержке попечителей открыты две новые экспозиции в церкви Успения на Торгу на Ярославом Дворище. Воссоздан ярус колокольной звонницы Никольского собора", - сообщил Дронов.
Глава региона также уточнил, что завершено археологическое исследование на месте строительства национального Историко-археологического центра имени академика В.Л. Янина. Завершены также работы по благоустройству усадебного парка в селе Кончанское-Суворовское. Посетители могут увидеть, каким его задумал полководец Александр Васильевич Суворов.
Кроме того, совместно с платформой "Яндекс. Путешествия" запущен онлайн-проект "Великий Новгород. Тысячелетие на двух берегах". Новгородский музей-заповедник стал лауреатом Национальной музейной премии имени Д.С. Лихачёва за проект возвращения на Родину иконы XV века "Распятие" из церкви Успения на Волотовом поле.