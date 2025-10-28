Новгородский музей-заповедник за 9 месяцев посетили 1,5 млн человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД,28 окт - РИА Новости. Посещаемость Новгородского музея-заповедника в этом году рекордная – 1,5 миллиона человек за девять месяцев, рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Москве принял участие в заседании Попечительского совета Новгородского музея-заповедника, которое прошло под руководством министра культуры РФ Ольги Любимовой. В заседании также принял участие министр транспорта РФ Андрей Никитин. От Новгородской области участвовали заместитель губернатора Елена Кирилова и гендиректор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.

Дронов отметил, что сегодня музей – не просто хранилище исторических ценностей, но и полноценный институт развития, влияющий на экономику, социальную сферу.

"Этот год вновь стал для музея рекордным – за девять месяцев посещаемость достигла отметки в полтора миллиона и уже превысила показатель всего прошлого года. В этом году при поддержке попечителей открыты две новые экспозиции в церкви Успения на Торгу на Ярославом Дворище. Воссоздан ярус колокольной звонницы Никольского собора", - сообщил Дронов.

Глава региона также уточнил, что завершено археологическое исследование на месте строительства национального Историко-археологического центра имени академика В.Л. Янина. Завершены также работы по благоустройству усадебного парка в селе Кончанское-Суворовское. Посетители могут увидеть, каким его задумал полководец Александр Васильевич Суворов.