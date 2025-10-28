Порт Архангельска расширяет географию экспорта

АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт – РИА Новости. Морской порт Архангельска расширяет географию поставок в другие страны мира, наибольшие объемы контейнерных перевозок идут в Китай, сотрудничество наращивается с Индией, Бразилией, Мексикой и другими странами, сообщил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, Мураев выступил на XXIII Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России", который проводится под эгидой Госдумы РФ и правительства Санкт-Петербурга и является площадкой для обсуждения приоритетов регионального развития. Основная тема дискуссий в этом году – "Стратегии реальных результатов: государство, общество и бизнес". При этом особое внимание было уделено арктической повестке.

"Сегодня из Архангельского морского порта отправляются грузы в Бразилию, Гану, Индию, Мексику, Нигерию, Перу, Турцию и Чили. Наибольшие объемы контейнерных перевозок идут в Китай", – сообщил Мураев на заседании круглого стола "От стратегии к действию: новые направления региональных связей в международном сотрудничестве".

Зампред регионального правительства напомнил о мультимодальном маршруте "Арктический экспресс №1", в рамках которого общий объем перевозки в порты КНР по итогам двух навигаций – 2024/25 - составил 17,5 тысячи контейнеров. К экспортным отправкам из Архангельска присоединились и новые грузы, в частности, никелевый концентрат. Мураев также рассказал о продолжении работы по созданию глубоководного района морского порта Архангельска, который даст новый импульс развитию как региона в частности, так и мировой торговли в целом.

При этом, как отметил зампред, географию своих партнеров и направления взаимовыгодного сотрудничества расширяют не только логистические организации, но и ведущие научно-образовательные учреждения региона, например САФУ. Вуз успешно переориентировался на партнерство с новыми вузами Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Индии, Пакистана, Замбии, Бразилии и Ганы.